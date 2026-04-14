Политолог ответил, сможет ли ЕС заставить Мадьяра «напакостить» России

Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр может пойти на антироссийские шаги ради получения субсидий от Евросоюза, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его мнению, политик не станет открыто конфликтовать с Брюсселем, как это делал бывший премьер страны Виктор Орбан.

Я уверен, что Мадьяр не будет конфликтовать с ЕС, как Орбан. Он не станет лаяться с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. При этом торговлю с РФ Мадьяр продолжит. Для него сейчас ключевой вопрос — замороженные ЕС €35 млрд, которые должна была получить Венгрия во времена пандемии в рамках европейских фондов поддержки. Там претензии были, что юридическая система Будапешта реформирована Орбаном в противоречии якобы с европейским законодательством. Сейчас Мадьяр сделает все, чтобы эти деньги разморозить. Вполне вероятно, что Венгрия поддержит новые санкции против РФ и другие решения Брюсселя, — пояснил Светов.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что высказывание Мадьяра о главе России Владимире Путине нашло отклик у венгерских избирателей. По ее словам, оно перекликается с мирной риторикой Орбана.