14 апреля 2026 в 13:11

Политолог ответил, сможет ли ЕС заставить Мадьяра «напакостить» России

Политолог Светов: Мадьяр может пойти на антироссийские шаги ради субсидий от ЕС

Петер Мадьяр Петер Мадьяр Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр может пойти на антироссийские шаги ради получения субсидий от Евросоюза, заявил NEWS.ru политолог Юрий Светов. По его мнению, политик не станет открыто конфликтовать с Брюсселем, как это делал бывший премьер страны Виктор Орбан.

Я уверен, что Мадьяр не будет конфликтовать с ЕС, как Орбан. Он не станет лаяться с председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен. При этом торговлю с РФ Мадьяр продолжит. Для него сейчас ключевой вопрос — замороженные ЕС €35 млрд, которые должна была получить Венгрия во времена пандемии в рамках европейских фондов поддержки. Там претензии были, что юридическая система Будапешта реформирована Орбаном в противоречии якобы с европейским законодательством. Сейчас Мадьяр сделает все, чтобы эти деньги разморозить. Вполне вероятно, что Венгрия поддержит новые санкции против РФ и другие решения Брюсселя, — пояснил Светов.

Ранее бывший пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что высказывание Мадьяра о главе России Владимире Путине нашло отклик у венгерских избирателей. По ее словам, оно перекликается с мирной риторикой Орбана.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербургский школьник выстрелил в девочку из ракетницы из-за случайности
Товарный знак Lada Yashma зарегистрировали в России
Зеленский раскрыл, когда отремонтируют нефтепровод «Дружба»
Памфилова раскрыла, когда ждать президентский указ о выборах
Дети «исчезнут» из загранпаспортов россиян
Политолог назвал следующий возможный шаг Трампа в отношении Ирана
Прародительница восточнославянских книг ушла с молотка за 4,8 млн рублей
Американист оценил планы Трампа на Кубу после завершения конфликта в Иране
В Театре на Малой Ордынке пройдет премьера спектакля «Царский путь»
Власти Перми рассказали о состоянии женщины, на которую напала собака
Стало известно, когда Украина сможет получить первый транш по кредиту ЕС
«Балтийский блицкриг»: рассекречен жуткий сценарий войны России с НАТО
Москвичам раскрыли, ждать ли снегопадов во второй половине весны
В Пакистане задержали 16 подозреваемых в подготовке терактов против полиции
Российский город лишили парада Победы
Иран и США пока не договорились о дате следующего раунда переговоров
Новые правила готовят для постояльцев отелей в России
Мерц сообщил плохие новости призывникам с Украины
Автора хитов Пугачевой и Леонтьева экстренно госпитализировали
Россиянин пытался ввезти из Польши дорогие наручные часы
Дальше
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

