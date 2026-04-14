14 апреля 2026 в 13:21

Педофила-террориста задержали в российском регионе

В Саратовской области юношу заподозрили в педофилии и терроризме

В Саратовской области 19-летнего молодого человека заподозрили в оправдании терроризма и насилии над несовершеннолетней, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ. По версии следствия, еще будучи несовершеннолетним, фигурант оставил в соцсетях запрещенный комментарий.

По версии следствия, в феврале 2024 года фигурант, будучи несовершеннолетним, находясь на территории Саратовской области, разместил в одном из мессенджеров для неограниченного круга лиц комментарий, содержащий, согласно исследованию, признаки оправдания терроризма, — сказано в сообщении.

Что касается насилия, известно, что оно происходило в городе Балаково. По версии следствия, молодой человек совершал преступления с июля 2021 года по апрель 2025-го. Подозреваемый задержан, сейчас его допрашивают.

Ранее детского психолога из Владикавказа задержали по подозрению в педофилии. Мужчина сам признался в содеянном на допросе. Он утверждает, что причастен более чем к 50 случаям насилия над несовершеннолетними.

