Слухи о романе с Порошиной, смерть Добровольской: как живет Ярослав Бойко

Актер Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. Что известно о его новых проектах и личной жизни?

Чем известен Бойко

Ярослав Бойко родился 14 мая 1970 года в Киеве. Учился в Киевском театральном институте имени Карпенко-Карого, но ушел из него спустя несколько лет из-за того, что там преподавали на украинском языке, который он почти не знал. Спустя время Бойко уехал в Москву и стал студентом Школы-студии МХАТ.

Актер снимался в картинах «Страна глухих», «Подозрение», «В августе 44-го», «Всегда говори „всегда“», «Граф Крестовский», «Анна Каренина», «Шерлок Холмс», «Школа женского счастья», «С небес на землю», «Всем по 50» и других.

Всего в его фильмографии более 110 работ.

Что известно о личной жизни Бойко

В 1998 году Ярослав Бойко женился на литовской танцовщице Рамуне Ходоркайте. В браке родились сын Максим и дочь Эмилия.

В 2001 году на съемках картины «Подозрение» Бойко познакомился с народной артисткой России Евгенией Добровольской, которая родила ему внебрачного сына Яна. Тогда Ходоркайте простила Бойко измену, но в 2022 году супруги развелись.

«Ничего интересного, просто закончились отношения, поэтому мы разводимся. В жизни так бывает. Остаемся друзьями, все хорошо», — говорил Бойко.

Добровольская умерла 10 января 2025 года от острой сердечной недостаточности на фоне рака желудка. Актер на ее похороны не пришел, однако на траурном мероприятии был замечен их сын.

Ярослав Бойко и Мария Порошина, 2004 год Фото: Gennadii Sergeev/Russian Look/Global Look Press

Бойко также приписывали роман с коллегой по сериалу «Всегда говори „всегда“» Марией Порошиной, но он эти слухи опровергал.

«Совсем недавно нам приписывали роман, и ей даже пришлось опровергать его в соцсетях и писать, что она беременна не от меня. А я к этим слухам отношусь спокойно: привык, ведь это длится уже 15 лет. Или вот могут выставить случайную фотографию меня с буфетчицей и ее ребенком, а подписать, что это я с женой и сыном. Ну это повод поржать, что мы и делаем», — комментировал Бойко.

Что Бойко говорил об Украине

Ярослав Бойко родился в Киеве, но на протяжении многих лет живет в России, поэтому считает себя русским. Он признавался, что на Украине его давно воспринимают как чужого.

«Приезжаю туда: „О, москаль приехал“. В Москве: „О, хохол“. Куда крестьянину податься?» — сказал Бойко KP.RU.

Маму артист тоже перевез в Москву.

«На моих глазах случился Майдан. Все было понятно. Даже не хочется вспоминать об этом. Сейчас, к сожалению, происходит настоящая беда. Маму я давно перевез в Москву. А после переворота в Киев не ездил. Хотя раньше, когда у меня выдавались свободные деньки, я всегда был рад съездить на родину — повидаться с друзьями и родственниками», — рассказывал Бойко в 2015 году.

Тему спецоперации он не комментировал.

Чем сейчас занимается Бойко

Ярослав Бойко продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановке «Снежный вальс».

Кинопремьер с его участием в ближайшее время не ожидается.

