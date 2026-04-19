19 апреля 2026 в 03:00

Пятеро детей, тайная свадьба, измена Куценко: как живет Мария Порошина

Мария Порошина Мария Порошина Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press
Мария Порошина впервые за долгое время появилась на публике и посетила юбилейную XV церемонию вручения премии «Аванс», которая состоялась в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). Что известно о карьере и личной жизни актрисы?

Чем известна Порошина, чем занимается сейчас

Мария Порошина родилась в творческой семье в Москве. Ее отец был танцором и солистом ансамбля «Березка». Мать работала оперной певицей. После развода родителей мама Марии вышла замуж за актера Дмитрия Назарова, который поддерживал и развивал свою падчерицу.

После окончания средней школы Порошина поступила в Школу-студию МХАТ, но через два года была отчислена руководителем актерского курса Олегом Табаковым с формулировкой «за профессиональную непригодность». Затем она поступила и окончила Щукинское театральное училище.

Актриса начала активно сниматься в 90-е, но настоящую известность ей принес сериал «Всегда говори „всегда“». Позже она сыграла в «Ночном дозоре» и «Дневном дозоре». В 2008 году за роль в фильме «На пути к сердцу» она получила премию «Золотой орел». За свою карьеру она снялась почти в 80 фильмах. В 2022 году Порошину удостоили звания «Заслуженной артистки Республики Южная Осетия».

В настоящее время Порошина продолжает творческую деятельность. Недавно Мария Порошина впервые за долгое время появилась на публике в белоснежном платье. Она одной из первых прошлась по красной дорожке.

На вопрос журналистов, почему ее редко можно встретить на светских мероприятиях, артистка ответила, что у нее плотный рабочий график, а свободное время она посвящает детям.

Как сложилась личная жизнь Порошиной

Актриса Мария Порошина воспитывает пятерых детей. В 1996-м она родила от актера Гоши Куценко дочь Полину. Артисты прожили в гражданском браке пять лет. Гоша в программе «Судьба человека» заявил, что ответственность за расставание лежит на нем. По его словам, он не смог устоять перед многочисленными соблазнами.

«Меня соблазнили. Тогда я практически не пил и поэтому не мог унять муки совести. Сознался во всем Маше, а она ответила: „Дурак! Кто же о таком рассказывает?“ Она тогда была молодец, не стала меня прощать, и мы расстались», — объяснил актер.

Первым официальным мужем Марии Порошиной стал актер Илья Древнов — они прожили вместе 17 лет и развелись в 2018 году. В этом браке у артистов родились три дочери — Серафима, Аграфена и Глафира.

Уже после расторжения брака она родила сына Андрея. В графе «отец» актриса указала бывшего мужа Древнова, но он оспорил этот факт через суд.

В 2024 году появилась новость, что Мария Порошина снова вышла замуж. Актриса посетила премьеру фильма «Непослушники» с участием Гоши Куценко, демонстрируя обручальное кольцо. Фанаты предположили, что новым супругом Порошиной стал Ярослав Бойко, с которым у нее теплые и близкие отношения. Однако сама артистка предпочитает не комментировать свою личную жизнь.

