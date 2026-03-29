Признание о матери, труп в авто, слова об СВО: где сейчас Гоша Куценко

Актер Гоша Куценко продолжает свою творческую деятельность. Что он говорил о своей покойной матери и об СВО?

Как Куценко относится к СВО

Куценко считает, что конфликт между Россией и Украиной оказывает влияние на психику артистов.

«Ситуация в мире действует скорее психологически. Артист — человек нервный, с сердцем, пожалуй, более оголенным, нежели прагматичным. И то, что происходит вокруг, — огромная психологическая нагрузка. Ты нервничаешь, думаешь о семье и детях, о людях, которые гибнут», — сказал он.

Актер выразил поддержку спецоперации и действиям российских властей. Он неоднократно посещал госпитали, чтобы навестить участников СВО.

Куценко рассказал, какое главное слово сказал бы покойной матери

Куценко признался, что самым главным словом, которое он сказал бы своей покойной матери, стало бы «прости». Он поделился воспоминаниями о своей родительнице в преддверии 8 Марта.

Артист вспомнил, как впервые дарил маме рисунок, и поделился двумя фразами, которые запомнил на всю жизнь. Первая касалась профессии: когда Куценко сыграл хулигана, мама сказала ему: «Делай на сцене, в кадре все что угодно, главное в жизни этого не делай». Вторая фраза стала откровением о нехватке времени: «Сын, мы так и не успели с тобой поговорить».

Он признался, что мама ушла, когда ему было 45 лет, и лишь спустя время он осознал, как мало знал о ее жизни. По его словам, она прошла войну, но ни разу не рассказала о своем тяжелом детстве.

«Мамы нас берегут. Моя мама любила меня отчаянно, и я люблю так же своих детей. На мамах держится все», — поделился Куценко.

Как в машине Куценко оказался труп

В январе текущего года в «Запорожце» Гоши Куценко в Москве нашли труп женщины. Автомобиль стоял во дворе открытым. На протяжении недели в нем жил бездомный уроженец Казани, который сознался в убийстве. По его словам, они с женщиной познакомились на Киевском вокзале. Мужчина подарил даме букет цветов и водку.

Во дворе, поодаль от которого была припаркована машина, произошло убийство. Обвиняемый ударил свою жертву порядка 12 раз.

Подозреваемый в расправе попросился на СВО. На заседании в суде мужчина прятал лицо от журналистов за листком бумаги. На нем он написал просьбу отправить его в зону боевых действий.

После этого Куценко отказался от «Запорожца». По данным Telegram-канала Mash, артист не станет предъявлять имущественных претензий к подозреваемому в убийстве.

Отмечается, что машина досталась актеру в 2019 году после съемок невышедшего фильма. Последний раз он садился за ее руль в 2023-м. После этого, по данным канала, он оставил ее на парковке у дома с охраной, бросил ключи под коврик и накрыл чехлом, не закрывая дверь на замок.

