Развод, слухи о романе с Богатыревым, «Кухня»: где сейчас Подкаминская

В Сети появилась информация, что актриса Елена Подкаминская решила развестись со своим супругом. Правда ли это, что известно о личной жизни артистки?
Чем известна Елена Подкаминская
Елена Подкаминская родилась 10 апреля 1979 года в Москве.
По словам Елены, она захотела стать актрисой в 16 лет. Она с первой попытки поступила в Щукинское училище, которое окончила в 2001 году. Училась на курсе Александра Ширвиндта.
В кино актриса дебютировала в 2002 году, сыграв Урсулу Борн в проекте Сергея Урсуляка «Неудача Пуаро». Затем последовала роль в продолжении драматического сериала «Кодекс чести».
В 2010 году вышла комедия «О чем говорят мужчины», в которой Подкаминская сыграла жену одного из главных героев. В следующем году она повторила эту роль в продолжении фильма «О чем еще говорят мужчины».
Что Елена Подкаминская говорила о своей роли в «Кухне»
Всероссийскую известность актриса получила благодаря роли арт-директора ресторана «Клод Моне» Виктории Гончаровой в комедийном сериале «Кухня». Премьера этого многосерийного проекта состоялась на телеканале СТС осенью 2012 года. В главных ролях также снялись Марк Богатырев, Дмитрий Назаров и Дмитрий Нагиев. Подкаминская участвовала во всех сезонах «Кухни», хотя в шестом, финальном сезоне, ее героиня появилась только в последней серии.
«Роль Виктории Сергеевны в „Кухне“ стала для меня ролью „на сопротивление“. При всей ее эмоциональности и трепетности Виктория Сергеевна достаточно прагматичная и бескомпромиссная особа. Я совсем не такая», — говорила Подкаминская.
В 2019-м на экраны вышел сериал «ИП Пирогова». Главную роль также исполнила Подкаминская. Ее героиня, разочаровавшись в браке после измены мужа, решает начать свое дело — уютную кондитерскую.
В 2021 году актриса появилась в комедийном сериале «Жена олигарха». Героиня Подкаминской в один день лишается роскошной жизни и вынуждена отправиться в провинцию, чтобы управлять старым кирпичным заводом.
К 2026 году актриса снялась почти в 70 проектах.
Как сложилась личная жизнь Елены Подкаминской
Артистка редко делится подробностями личной жизни. В 2009 году она вышла замуж за бизнесмена Александра Пляцевого, в браке с которым у нее родилась дочь Полина.
В 2015-м они объявили о разводе. В одном из интервью Елена вскользь сказала, что бывший супруг хотел сделать из нее «карманную жену», лишив свободы. А ей такие условия претят.
Позже Подкаминской приписывали роман с коллегой по «Кухне» Марком Богатыревым. Он неоднократно говорил, что был влюблен в нее, но позже подчеркнул: они просто друзья.
В 2017 году Подкаминская закончила отношения со вторым супругом Денисом Гущиным. За годы брака у пары родилось двое детей — восьмилетняя дочь Ева и шестилетний сын Александр.
27 марта StarHit со ссылкой на портал Мирового суда Москвы написал, что Подкаминская и Гущин решили развестись. Иск о расторжении брака бизнесмен подал в конце декабря прошлого года.
