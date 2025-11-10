Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 06:15

Отказ сыграть маньяка, личная жизнь, Подкаминская: как живет Марк Богатырев

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Звезда «Кухни» Марк Богатырев продолжает сниматься в фильмах и сериалах. Что известно о его жизни, как он подходит к выбору ролей?

Почему Богатырев отказался сниматься у Андреасяна

Марк Богатырев, звезда сериала «Кухня», в интервью для портала «Страсти» поделился, что режиссер Сарик Андреасян предложил ему главную роль в своем проекте — сериале «Чикатило». Актер должен был воплотить образ подражателя маньяка. Однако Марк отказался от этой роли по этическим причинам.

Он отметил, что с особым вниманием подходит к каждому проекту, в котором принимает участие.

«Я внимательно отношусь к проектам, в которых участвую, и какой смысл в ролях закладываю. Когда-то мне от Сарика поступило предложение сыграть подражателя Чикатило. Я, естественно, не смог для себя маньяка оправдать и отказался, хотя образ казался интересным. Конечно, это была роль, которая могла бы раскрыть меня, как актера, с другой стороны. Нам говорили: „Если вы берете какую-то роль, то вы должны ее полюбить, принять и оправдать“. Даже если мне поступит другое предложение от большого режиссера, но моя природа будет сопротивляться, то я не смогу это сыграть. Во мне есть какие-то принципы, во мне заложены ценности, которые важнее профессии. Я, наверное, слишком серьезно к этому отношусь. Мне многие говорят: „Ты же актер, а не тот человек, которого играешь“. Я думаю: „Ну да, чего я так завожусь?“. Но у меня такое отношение», — объяснил Богатырев.

Что известно о личной жизни Богатырева

Во время съемок сериала «Кухня», как рассказывал Богатырев, он почувствовал симпатию к коллеге по съемочной площадке, Елене Подкаминской.

«Была влюбленность, с моей стороны — просто огромная. Но эта история касается только нас. Скажу одно: сейчас мы находимся в замечательных дружеских отношениях», — говорил он.

Артист признался, что из-за плотного графика и неудач в личной жизни, не связанных с актрисой, у него были мысли о самоубийстве, однако тогда его удалось спасти.

Свою будущую жену актрису Татьяну Арнтгольц артист встретил на съемках сериала «Наживка для ангела». В 2020 году они поженились, еще спустя год стали родителями — у них родился сын Данила.

Чем сейчас занимается Богатырев

В настоящее время Марк Богатырев продолжает творческую деятельность.

В 2025 году при его участии вышли картины: «Химкинские ведьмы», «Значит, нам туда дорога» и «Догги».

Также ожидаются премьеры фильмов «Привет, медведь!», «Домовенок Кузя 2» и «Лето будет общим».

Кроме того, летом прошлого года Богатырев открыл в Обнинске, своем родном городе, ресторан испанской кухни. В недавнем интервью актер рассказал, что хотел попробовать себя в новой сфере, но пока ресторанный бизнес дается ему с трудом и не приносит дополнительного дохода.

«Страх, естественно, был. Это очень сложное дело. Пока про дополнительный заработок речь не идет, но мы пытаемся. Скорее, кафе — это мое желание попробовать себя в новой ипостаси ресторатора, но как будут идти дела дальше — я не знаю. Пока мы крутим винтики-гаечки, чтобы бизнес начал приносить какие-то деньги», — рассказал актер.

