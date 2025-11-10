Внук в 41 год, личная жизнь, скандалы: где сейчас Валерия Гай Германика

Валерия Гай Германика продолжает творческую деятельность. Что известно о личной жизни режиссера, правда ли, что она стала бабушкой в 41 год, в каких скандалах она была замечена?

Что известно о первом внуке Гай Германики

Недавно Валерия Гай-Германика организовала торжество по случаю шестилетия своего сына Августа. В просторный загородный дом она пригласила родных и близких друзей, чтобы отметить это важное событие.

Как пишет KP.RU, в своих соцсетях режиссер намекнула на то, что стала бабушкой, опубликовав фото с маленьким ребенком.

«О новом статусе бабушки режиссер ненавязчиво сообщила сама и даже опубликовала фото с малышкой с вечеринки по случаю дня рождения сына. Правда, лицо младенца предусмотрительно закрыла», — говорится в публикации.

По данным издания, малыша родила старшая дочь Валерии, 17-летняя Октавия, от возлюбленного, о котором ничего неизвестно.

Как сложилась личная жизнь Гай Германики

В 2008 году Валерия впервые стала матерью, она родила дочь, которую назвала Октавией. До сих пор неизвестно, кто является отцом девушки.

«Мне казалось, что страшное — когда умерла моя первая собака. Или когда меня на пяти неделях беременности бросили. Я тогда начала снимать „Все умрут, а я останусь“ и осталась совершенно одна. Но сейчас я понимаю, что ничего страшного в этом не было. Но эти две вещи меня поразили», — говорила о тяжелом периоде режиссер.

После расставания с отцом Октавии Валерия три года жила одна, пока не встретила певца Глеба Самойлова. Во время съемок последних серий «Школы» она увидела сон, в котором рокер спросил ее, как стать готом. Режиссер узнала, что после распада «Агаты Кристи» Глеб создал группу The Matrixx в готическом стиле, увидела в этом знак и через директора разыскала музыканта.

Вскоре после знакомства влюбленные съехались. Как пишет «СтарХит», Германика оплачивала обеды, одежду Самойлова, а также его лечение от алкоголизма и наркомании, пока не осознала, что не стоит жить с зависимым человеком.

«Пока была с Глебом, потеряла не только дело, деньги, но и доверие людей, с которыми сотрудничала раньше. Было очень сложно. Ну, а потом люди снова вернулись ко мне, увидели, что я очень хочу работать и готова направить всю свою энергию в нужное русло. Несчастная любовь — подпитка для режиссера. Режиссерами ведь от хорошей жизни не становятся. И я прямо почувствовала, как эти страдания пошли мне на пользу. Даже родители говорили, что в тот момент я стала принимать очень серьезные решения», — признавалась Лера после расставания.

В июле 2015 года она вышла замуж за Вадима Любушкина после нескольких месяцев знакомства. Ее избранник не успел до конца оформить развод со своей первой женой, процесс считался незавершенным, а Любушкин оказался из-за этого двоеженцем.

Спустя всего четыре месяца она подала на развод, а еще через пять родила дочь Северину.

Следующим избранником кинематографиста стал бизнесмен Денис Молчанов, они расписались, и молодой человек удочерил Октавию и Северину, а потом родился их сын Август. Однако в 2023 году супруги расстались. О причинах расставания ничего неизвестно.

В каких скандалах была замечена Гай Германика

Валерия Гай Германика и Диана Арбенина сотрудничали в рамках съемок второго сезона сериала «Обоюдное согласие». Певица получила награду в номинации «Открытие года» за свою роль. При этом, как выяснилось, с режиссером у нее сложились не самые теплые отношения.

«Я очень благодарна за это недоразумение Гай Германике, потому что она меня убеждала просто сняться, хотя я ей сказала: „Я не могу учить чужие тексты“. А в ответ слышала: „Ты просто прочитай дальше, просто суть пойми“. Именно поэтому роли свои я не смогла запомнить. А потом слышала, как люди мне говорили: „Какая у вас хорошая была роль“», — вспомнила певица.

Арбенина откровенно призналась: режиссера на площадке она так ни разу и не видела, а съемочный процесс был тяжелым.

Еще удивило исполнительницу то, что Германика предложила ей обнажиться для одной из сцен. Но Арбенина изначально считала это плохой идеей и в итоге отказалась, что в свою очередь сильно удивило Валерию.

«На площадке мы поссорились из-за того, что мои просьбы как режиссера переросли в требования, а Диана не хотела исполнять сцены, которые, по моему мнению, были нужны персонажу», — рассказала Гай Германика.

Также недавно 41-летняя Валерия Гай Германика сообщила, что ее фильм убрали из программы Международного конкурса документальных картин «Послание к человеку». Режиссер должна была представить на киносмотре свою работу, причем приглашение от организаторов она получила лично.

«После утверждения моего фильма отборочной комиссией и этого официального письма, через какое-то время мне позвонил программный директор фестиваля и сказал, что Алексей Учитель снял мой фильм с конкурса. Я, конечно, спросила почему. А дальше программный директор документального фестиваля был предельно документален и прост. Ведь самое интересное случается не в кино, а в жизни. То есть то, что даже и подумать нельзя. Методом сократического диалога было выяснено, что Алексей Учитель мой фильм не видел, но зато видел мое выступление на Международной неделе кино, и оно ему не понравилось! Я просто не нравлюсь Алексею Учителю, поэтому фильм сняли с основного конкурса», — рассказала Валерия.

Режиссер была потрясена поведением и выразила негодование в личном Telegram-канале. Позднее Гай Германика решила лично обсудить ситуацию. Она позвонила Алексею Учителю, но столкнулась с игнорированием.

