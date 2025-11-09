Умер народный артист РФ Владимир Симонов: причина смерти, последние дни

Ведущий актер театра им. Евгения Вахтангова, народный артист РФ Владимир Симонов ушел из жизни в возрасте 68 лет. Что известно о его смерти и последних днях жизни?

Что известно о смерти Владимира Симонова

О смерти Владимира Симонова сообщил ТАСС источник, близкий к окружению артиста театра и кино.

«Не стало Владимира Симонова», — сказал собеседник.

Telegram-канал SHOT писал, что у звезды сериалов «Граница. Таёжный роман» и «Каменская» были серьезные проблемы с сердцем.

«В декабре прошлого года у Симонова обнаружили гипертоническую болезнь, из-за чего у актёра был высокий риск инфаркта и внезапной остановки сердца. Несмотря на состояние здоровья, артист продолжал активно заниматься творческой деятельностью и служить в театре», — говорится в посте.

Как пишет Telegram-канал Mash, причиной смерти Симонова стало хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии.

«Несмотря на болезнь, Владимир Александрович активно готовился к спектаклям: 12 ноября он должен был выступить в постановке „Война и мир“», — пишет канал.

Чем известен Владимир Симонов

Владимир Симонов родился 7 июня 1957 года в Октябрьске.

В 1974–1976 годах учился на отделении режиссуры народного театра Куйбышевского государственного института культуры (сейчас — Самарский государственный институт культуры).

В 1976 году поступил в Москве на актерский факультет Театрального училища им. Б. В. Щукина (сейчас — Театральный институт им. Бориса Щукина при Государственном академическом театре им. Евгения Вахтангова). Окончил его в 1980 году.

В кино Симонов дебютировал в 1981 году в фильме «Сашка». Также актер снимался в проектах «Одиноким предоставляется общежитие», «Ромео и Джульетта», «Золотая цепь», «Криминальный талант», «Посвященный», «Прорва», «Свадьба», «Афера», «Московские окна», «Пан или пропал», «Виола Тараканова», «Дети Арбата», «Мошенники», «Бухта страха», «Репетитор», «Отряд», «День независимости», «Достоевский», «Дядя Ваня», «20 лет без любви», «Жизнь и судьба», «Куприн. Яма», «Духless 2», «Чернобыль», «Грозный», «Спасение» и других.

Первой женой Владимира Симонова была внучка режиссера Рубена Симонова Ольга. В браке родилась дочь Ася, но спустя время пара рассталась.

Следующей супругой Симонова стала актриса Екатерина Беликова, которая подарила ему сына Василия. Он тоже выбрал актерскую профессию.

Артист прожил с Беликовой 10 лет, однако влюбился в коллегу.

«Надежда пришла писать курсовую работу. Мне было уже 44 года, а она училась на втором курсе. Лет двадцать ей было, не больше. Был страх и беспокойство за сына Василия. Я понимал, что не смогу его видеть круглые сутки, но любовь была сильнее», — признавался он.

Актер ушел от жены, Надежда родила ему сына Владимира, но спустя время Симонов понял, что у них с новой супругой не совпадают взгляды на жизнь.

После развода у него завязался роман с коллегой по фильму «Под прицелом любви» актрисой Яной Соболевской, которая младше него на 23 года. Влюбленные долго скрывали отношения, но после рождения дочери рассказали про свою связь. Они женаты и по сей день жили вместе.

«Ее зовут Яна. В кино она играла мою дочь, и тогда мы, как ни странно, познакомились. Она актриса моего же театра Вахтангова», — поделился Симонов в программе «Судьба человека».

