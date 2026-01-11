Атака США на Венесуэлу
Лидер культовой группы Grateful Dead скончался в США

NYT: лидер рок-группы Grateful Dead Боб Вейр умер в возрасте 78 лет

Боб Вейр Фото: IMAGO/mpi04/Global Look Press
Скончался один из основателей американской рок-группы Grateful Dead гитарист Боб Вейр, сообщает газета New York Times со ссылкой на семью артиста. В материале говорится, что ему было 78 лет.

По данным издания, музыкант умер из-за проблем с легкими. При этом, как напомнили журналисты, группа была основана в Сан-Франциско в 1965 году, это был культовый коллектив движения хиппи.

Ранее частный самолет с популярным колумбийским певцом Йеисоном Хименесом и участниками его коллектива разбился при попытке вылета из аэропорта города Пайпа в Колумбии. По предварительным данным, воздушное судно не смогло набрать необходимую высоту до конца взлетно-посадочной полосы. После этого оно вспыхнуло. Артист, как выяснили журналисты, чувствовал свою скорую гибель — незадолго до трагедии ему несколько раз снились сны об авиакатастрофах вместе с участниками группы, о чем он рассказывал в интервью.

До этого стало известно, что фронтмен шведской мелодик-дэт-метал-группы At the Gates Томас Линдберг скончался в 53 года. Музыкант, также известный как Томпа и Goatspell, долгое время боролся с раком полости рта и неба, проходя лечение, включая удаление части неба и лучевую терапию.

