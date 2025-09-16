Стало известно о смерти фронтмена группы At the Gates

Фронтмен шведской мелодик-дэт-метал-группы At the Gates Томас Линдберг скончался на 53-м году жизни, сообщает портал Loudersound. Музыкант, известный также как Томпа и Goatspell, долго боролся с раком полости рта и неба. Лечение включало удаление части неба и лучевую терапию.

Томас скончался сегодня утром из-за осложнений, связанных с продолжающимся лечением от рака. Несмотря на интенсивную медицинскую помощь, спасти его жизнь не удалось, — говорится в публикации.

Линдберг начал карьеру в дэт/блэк-метал-проекте Grotesque, а после его распада в 1990 году стал сооснователем At the Gates. Коллектив, один из флагманов гетеборгского дэт-метала, дважды распадался, а нынешний состав действует с 2010 года. Последний студийный альбом группы — «Кошмар бытия» — вышел в 2021 году.

At the Gates вместе со шведскими In Flamers и Dark Tranquility является родоначальником мелодичного дэт-метала. Группа также оказала существенное влияние на становление гетеборгской метал-сцены.

