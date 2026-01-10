Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 12:50

Россиянам раскрыли доступный способ восстановления после праздников

Врач Бурнацкая: восстановиться после праздников поможет баня

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Баня позволит быстро восстановиться после затяжных праздников, сообщила Lenta.ru врач-терапевт Светлана Бурнацкая. По ее словам, это позволит расслабить тело и очистить организм.

Баня — это отличный и при этом доступный способ вернуть тонус и зарядиться энергией после длинных выходных. Она расслабляет, очищает тело, тренирует сосуды и помогает избавиться от усталости, но только если подходить к процедурам правильно, — подчеркнула Бурнацкая.

По словам медика, начинать банные процедуры стоит с теплого душа. Она отметила, что в этом случае переход к горячему пару не станет шоком для организма. Также врач посоветовала выбирать зимой парилки с сухим паром.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен посоветовала пить больше воды и повысить физическую активность для возвращения к трудовым будням после новогодних каникул. Специалист также посоветовала включить яркий свет на рабочем месте: в первой половине дня он эффективно подавляет мелатонин, сигнализируя мозгу о начале периода бодрствования.

