10 января 2026 в 11:30

Врач объяснила, как быстро восстановиться после каникул

Врач Тен: первую неделю после каникул нужно пить больше воды

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Для возвращения к трудовым будням после новогодних каникул полезно пить больше воды и повысить физическую активность, заявила в беседе с NEWS.ru терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен. Специалист также советует включить яркий свет на рабочем месте: в первой половине дня он эффективно подавляет мелатонин, сигнализируя мозгу о начале периода бодрствования.

Для поддержания тонуса врач также советует каждый час делать пятиминутные перерывы на легкую разминку шеи и спины, что улучшает кровоснабжение и снимает мышечное напряжение. Особое внимание Тен призвала уделить питанию, которое должно стать топливом для работы мозга, а не источником тяжести.

Откажитесь от обилия быстрых углеводов (печенье, сладкие булки) — они дают кратковременный прилив с последующим резким спадом энергии и концентрации, — высказалась врач.

Вместо сладостей рацион следует обогатить омега-3 за счет введения в рацион рыбы и авокадо, а также белками и сложными углеводами, которые содержатся в гречневой крупе и киноа. Эти продукты обеспечивают стабильный уровень глюкозы и длительный запас сил, необходимый для выполнения сложных задач, подметила терапевт.

Важным аспектом восстановления остается соблюдение питьевого режима, так как даже легкое обезвоживание значительно замедляет работу мозга. Тен рекомендует всегда держать бутылку с водой на столе, чтобы поддерживать гидратацию в течение дня.

Ранее россиянам рассказали, что во время праздников важно не сбивать базовые ритмы жизни, а при необходимости возвращать их постепенно. Семейный психолог Дарья Сальникова отметила, что после выходных организму тяжело адаптироваться из-за непривычного режима.

