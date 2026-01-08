Россиянам рассказали, как не угробить себя в первые рабочие дни

Россиянам рассказали, как не угробить себя в первые рабочие дни Психолог Сальникова посоветовала восстановить базовые ритмы после праздников

Во время праздников важно не сбивать базовые ритмы жизни, а при необходимости возвращать их постепенно, заявила семейный психолог Дарья Сальникова в комментарии «Радио 1». Она отметила, что после выходных организму тяжело адаптироваться из-за непривычного режима.

Не надо стартовать быстро. Дайте себе время для разгона, сохраните психические силы и войдите в ритм без упреков, — предупредила Сальникова.

По словам эксперта, возвращаться к обычному графику стоит постепенно. Специалист рекомендовала снижать количество тяжелой пищи и сладкого, чтобы стабилизировать уровень энергии, а также вставать в одно и то же время, даже если сон был поздним.

Психолог также посоветовала добавить легкую физическую активность, например короткие прогулки при дневном свете или зарядку. Это помогает телу быстрее адаптироваться и улучшает настроение.

Ранее психолог Лилия Лазарева рассказала, что важно открыто говорить о чувствах и выделять время для отдыха друг от друга, чтобы сохранить мир в семье и улучшить отношения в новогодние праздники. По ее словам, эти простые правила помогают избежать конфликтов и укрепляют взаимопонимание между близкими людьми.