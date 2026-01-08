Психолог объяснила, как не разругаться с близкими в новогодние праздники

Чтобы сохранить мир в семье и улучшить отношения в новогодние праздники, важно открыто говорить о чувствах и выделять время для отдыха друг от друга, заявила NEWS.ru практический психолог Лилия Лазарева. По ее словам, эти простые правила помогают избежать конфликтов и укрепляют взаимопонимание между близкими людьми.

Чтобы в новогодние праздники избежать ссоры с близким человеком и сделать отношения лучше и крепче, нужно, во-первых, открыто разговаривать. Важный навык, который стоит прокачать каждой паре, — уметь искренне говорить о своих чувствах, ожиданиях и потребностях, не держать и долго не копить в себе эмоции, ведь в какой-то момент они выйдут, и будет конфликт. Умение вовремя поговорить без претензий и обвинений не просто поможет сохранить отношения, а может их сделать доверительнее и крепче. Также важно выделить на праздниках время, чтобы побыть одному, отдельно от партнера, например, один день или хотя бы полдня. Это классно перезагружает как внутреннее состояние, так и сами отношения, — пояснила Лазарева.

Она отметила, что благодаря этой практике можно посмотреть на себя и на партнера с новой стороны. Психолог добавила, что существует еще одно правило — учиться понимать. По ее словам, чтобы отношения не ухудшались, а, наоборот, расцветали, надо уметь вставать в позицию партнера и пробовать понять мотивы его выбора.

