13 марта 2026 в 18:15

Психолог бьет тревогу из-за нового вирусного тренда в TikTok

Психолог Заянчковский: Польшу захлестнула мода на людей-животных

В Польше стремительно набирает популярность движение «териан», объединяющее людей, ассоциирующих себя с животными — кошками, собаками, лисами, а иногда и мифологическими существами, рассказал психолог Кшиштоф Заянчковский. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что TikTok охватила настоящая волна с этим трендом.

В последнее время польский интернет буквально взорвался необычным трендом: пользователи TikTok и форумов, идентифицирующие себя как животные, или так называемые «териане». Явление стало просто вирусным и набирает обороты, — сказал эксперт.

По его словам, «териане» не просто выбирают себе животное-образ, но и полностью вживаются в роль: копируют повадки, издают характерные звуки, снимают тематические ролики. Некоторые видео набирают сотни тысяч просмотров за считанные дни, что вызывает беспокойство, отметил Заянчковский.

Ранее декан факультета экономики и бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Екатерина Безсмертная рассказала, что у зумеров появилась возможность работать из деревни, поэтому они начали покупать недвижимость за городом. Она отметила, что раньше молодежь, наоборот, перебиралась в город из-за лучших возможностей.

психологи
Польша
соцсети
тренды
