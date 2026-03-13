Психолог бьет тревогу из-за нового вирусного тренда в TikTok

В Польше стремительно набирает популярность движение «териан», объединяющее людей, ассоциирующих себя с животными — кошками, собаками, лисами, а иногда и мифологическими существами, рассказал психолог Кшиштоф Заянчковский. В беседе с РИА Новости он подчеркнул, что TikTok охватила настоящая волна с этим трендом.

В последнее время польский интернет буквально взорвался необычным трендом: пользователи TikTok и форумов, идентифицирующие себя как животные, или так называемые «териане». Явление стало просто вирусным и набирает обороты, — сказал эксперт.

По его словам, «териане» не просто выбирают себе животное-образ, но и полностью вживаются в роль: копируют повадки, издают характерные звуки, снимают тематические ролики. Некоторые видео набирают сотни тысяч просмотров за считанные дни, что вызывает беспокойство, отметил Заянчковский.

