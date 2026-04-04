Российский аэропорт закрыли для пролета самолетов

В аэропорту Ульяновска (Баратаевка) введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Федеральное агентство воздушного транспорта не уточнило, с чем именно связаны ограничения.

Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — указано в сообщении.

На время действия режима аэропорт не принимает и не отправляет рейсы. Пассажирам, планирующим вылет из Ульяновска или прибытие в город, рекомендуют следить за информацией на табло и в официальных каналах авиакомпаний. О сроках снятия ограничений пока не сообщается.

Ранее аналогичные меры были приняты в воздушной гавани Тамбова и Саратова. На данный момент временные ограничения на полеты в двух этих городах пока не сняты.

До этого стало известно, что страны Евросоюза и Великобритания будут вынуждены резко сократить количество летних авиаперелетов. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсетях добавил, что причина — введенные ограничения на поставки авиационного топлива. Он отметил, что первые тревожные сигналы уже появились. Так, например, Италия начала ограничивать заправку самолетов, и это лишь начало.