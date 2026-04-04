В Петербурге нашли еще одного фигуранта дела о разбое в Москве

Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование разбойного нападения, которое произошло в Москве. На этот раз подозреваемый был задержан в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на столичный Следственный комитет.

По данным ведомства, полицейскими в Северной столице были проведены следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. В результате удалось установить местонахождение 19-летнего молодого человека.

Теперь задержанному будет предъявлено обвинение. Следствие намерено ходатайствовать об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Мужчину уже доставили в столичный Следственный комитет. С ним проводятся необходимые следственные действия. По этому делу уже были задержаны другие фигуранты.

По данным следствия, задержанный выполнял роль курьера. Он передал часть похищенного из квартиры на Строгинском бульваре другим соучастникам. Встреча произошла в одном из торговых центров на территории ТиНАО.

Задержание было проведено по делу, открытому 14 марта. Тогда в квартире жилого дома на Строгинском бульваре было обнаружено тело женщины. На нем были видны признаки насильственной смерти. Рядом находился сейф со следами взлома. По подозрению в убийстве оперативники задержали футболиста Даниила Секача. На допросе он дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Спортсмен заявил, что подпал под влияние телефонных мошенников с Украины. Ему предъявили обвинение по статьям 105 (убийство) и 162 (разбой) УК РФ.

