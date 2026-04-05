«Откроются врата ада»: США и Израилю пообещали жесткое возмездие за Иран Командующий ВС Ирана Абдоллахи: перед США и Израилем откроются врата ада

В случае, если США и Израиль начнут новые атаки против Ирана, перед двумя странами разверзнутся врата ада, заявил командующий центральным штабом вооруженных сил Исламской Республики Ирана «Хатам аль-Анбия» Али Абдоллахи. Такими словами он ответил на ультиматум президента США Дональда Трампа, который дал Тегерану двое суток для открытия Ормузского пролива или заключения сделки с Вашингтоном, передает гостелерадиокомпания Ирана IRIB.

Американский лидер пригрозил, что по истечении этого срока «весь ад обрушится» на Иран. Командующий иранскими вооруженными силами не оставил эту угрозу без ответа.

Мы и секунду не будем колебаться и развернем наши вооруженные силы для защиты прав нашего народа и национальных активов, поставив любого агрессора на место. С первых дней войны мы сделали все, о чем обещали. Посыл данного сообщения в том, что перед вами откроются врата ада, — указал Абдоллахи.

Он подчеркнул, что в случае новых атак со стороны США и Израиля Иран будет наносить удары по любой инфраструктуре, которую используют эти страны. Военная кампания Вашингтона и Тель-Авива против Тегерана началась 28 февраля. С тех пор стороны регулярно обмениваются ударами.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты намерены использовать большую часть своего арсенала дорогостоящих крылатых ракет JASSM-ER в военной кампании против Ирана. Ракеты уже начали перебрасывать из Тихоокеанского региона на Ближний Восток.