04 апреля 2026 в 23:41

США достают все свои резервы для борьбы с Ираном

Bloomberg: США привлекут большую часть своих крылатых ракет для борьбы с Ираном

ВВС США
Соединенные Штаты намерены использовать большую часть своего арсенала дорогостоящих крылатых ракет JASSM-ER в военной кампании против Ирана, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. Ракеты уже начали перебрасывать из Тихоокеанского региона на Ближний Восток.

В марте Пентагон подписал распоряжение о переброске этого стратегического арсенала. Ракеты JASSM-ER сняли со складов в Тихоокеанском регионе. Боеприпасы, которые хранились на американской территории, теперь отправляются на Ближний Восток. Пункты назначения — базы Центрального командования ВС США или британская авиабаза Фэрфорд. Дальность полета этих крылатых ракет превышает 600 миль, а это почти 966 километров.

После такой передислокации за пределами зоны конфликта останется всего 425 ракет. Изначально довоенный запас насчитывал 2,3 тыс. единиц. Оставшегося количества хватит лишь на один массированный вылет. Речь идет о 17 бомбардировщиках B-1B, которые смогут нанести удар в рамках одной миссии.

Как сообщает Bloomberg, на войну с Ираном брошено около двух третей всех крылатых ракет JASSM, включая менее дальнобойные версии. Только за первые четыре недели боевых действий, по данным источника, американцы уже израсходовали более тысячи ракет JASSM-ER.

Ранее газета The i Paper проинформировала, что США и Израиль терпят поражение в Иране. Как отметило издание, запасы ключевых боеприпасов для систем противоракетной обороны Patriot и Iron Dome быстро истощаются, а неверные решения о развертывании морской пехоты и десантников способны привести к катастрофическим последствиям.

США
Иран
крылатые ракеты
JASSM-ER
