28 апреля 2026 в 07:05

В Пентагоне трезво оценили современный противоракетный потенциал США

Пентагон: системы ПРО США не могут обеспечить защиту от гиперзвукового оружия

Фото: Axel Heimken/dpa/Global Look Press
Американские войска еще не располагают средствами защиты от гиперзвукового оружия и передовых крылатых ракет, признал помощник военного министра США по политике в сфере космоса Марк Берковиц. Сенаторы попросили его оценить современный противоракетный потенциал страны, передает РИА Новости.

У нас очень ограниченные возможности по противодействию любым другим атакам с использованием баллистических ракет, а также у нас сегодня нет средств защиты от гиперзвукового оружия или крылатых ракет, если говорить о передовых крылатых ракетах, — отметил Берковиц.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев обратил внимание, что союзники по НАТО оказывают военную поддержку не состоящей в НАТО Украине, но не делают того же в отношении США. По словам спецпредставителя президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, речь идет об оказании поддержки Киеву путем предоставления экипировки, боеприпасов и систем противовоздушной безопасности.

