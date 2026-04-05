05 апреля 2026 в 01:43

Автомобиль врезался в толпу празднующих лаосский Новый год американцев

Более 20 жителей Нью-Иберии травмированы при наезде авто на участников парада

Скорая помощь и полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM
В городе Нью-Иберия (штат Луизиана) автомобиль на полной скорости врезался в толпу людей, которые отмечали лаосский Новый год, сообщают местные СМИ. В результате аварии пострадали более 20 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Жесткое столкновение произошло всего несколько часов назад. Водитель намеренно направил машину в участников праздничного парада. Буддийский праздник, посвященный лаосской культуре, собрал множество людей, которые стали жертвами нападения.

Все пострадавшие были экстренно госпитализированы. Состояние четверых раненых медики оценивают как критическое. Водитель задержан полицией. Правоохранители сейчас выясняют его мотивы и обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в штате Химачал-Прадеш на севере Индии произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса. Транспортное средство свалилось с дороги у деревни Сожха — в результате трагедии погибли четыре человека, еще 18 получили ранения.

До этого в колумбийском департаменте Кундинамарка после дорожной аварии произошел взрыв, пострадали 19 человек. Инцидент случился в среду, 1 апреля, на трассе между городами Сипакира и Убате, где после столкновения автомобилей одна из машин загорелась.

