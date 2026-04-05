Автомобиль врезался в толпу празднующих лаосский Новый год американцев Более 20 жителей Нью-Иберии травмированы при наезде авто на участников парада

В городе Нью-Иберия (штат Луизиана) автомобиль на полной скорости врезался в толпу людей, которые отмечали лаосский Новый год, сообщают местные СМИ. В результате аварии пострадали более 20 человек, четверо из них находятся в критическом состоянии.

Жесткое столкновение произошло всего несколько часов назад. Водитель намеренно направил машину в участников праздничного парада. Буддийский праздник, посвященный лаосской культуре, собрал множество людей, которые стали жертвами нападения.

Все пострадавшие были экстренно госпитализированы. Состояние четверых раненых медики оценивают как критическое. Водитель задержан полицией. Правоохранители сейчас выясняют его мотивы и обстоятельства произошедшего.

