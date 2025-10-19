Толпа пьяных людей избила инвалида

В Ижевске группа пьяных людей избила 41-летнюю женщину с инвалидностью, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Причиной стало замечание пострадавшей о шуме, который создавала компания, сидящая у подъезда.

После замечания одна из девушек показала удостоверение бордового цвета, но пострадавшая не смогла разобрать надпись из-за проблем со зрением. Она попыталась сфотографировать документ, что вызвало агрессию со стороны пьяной группы: телефон был вырван из рук, а женщина-инвалид подверглась жестокому избиению.

Помимо этого, у пострадавшей украли сумку, в которой было 20 тыс. рублей. После вмешательства полиции удалось вернуть только 10 тыс. Инцидент произошел в сентябре, однако результаты судмедэкспертизы пострадавшая получила только сейчас. На основании этого факта следствие возбудило уголовное дело по статье о нанесении побоев.

