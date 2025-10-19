Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
19 октября 2025 в 12:33

Толпа пьяных людей избила инвалида

В Ижевске пьяная компания избила женщину-инвалида после ее замечания

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ижевске группа пьяных людей избила 41-летнюю женщину с инвалидностью, передает Telegram-канал «Осторожно, новости». Причиной стало замечание пострадавшей о шуме, который создавала компания, сидящая у подъезда.

После замечания одна из девушек показала удостоверение бордового цвета, но пострадавшая не смогла разобрать надпись из-за проблем со зрением. Она попыталась сфотографировать документ, что вызвало агрессию со стороны пьяной группы: телефон был вырван из рук, а женщина-инвалид подверглась жестокому избиению.

Помимо этого, у пострадавшей украли сумку, в которой было 20 тыс. рублей. После вмешательства полиции удалось вернуть только 10 тыс. Инцидент произошел в сентябре, однако результаты судмедэкспертизы пострадавшая получила только сейчас. На основании этого факта следствие возбудило уголовное дело по статье о нанесении побоев.

Ранее в Новой Москве мужчина избил ребенка на детской площадке. По словам соседей, сначала он разнял детскую драку, а затем избил одного из участников. На появившихся в Сети кадрах видно, как мальчик просит агрессивного мужчину отпустить его.

Ижевск
избиения
толпа
инвалиды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Бабье лето», +13 в конце октября и нудные дожди? Погода в Москве на неделе
Группу элитного подразделения ВСУ «Скала» уничтожили дронами под Днепром
Вражеский HIMARS взлетел на воздух около госграницы
Произошел сбой в работе популярного мобильного оператора
Умерла создательница популярной программы обмена для студентов
Массовое отравление в Бурятии: подробности, что съели, есть ли погибшие
Налет БПЛА, пожар на заводе под Оренбургом: как ВСУ атакуют РФ 19 октября
Раскрыты новые подробности дерзкого ограбления Лувра
Стало известно, что грабителям приглянулось в Лувре
Семиклассник попал в больницу после ночного катания на питбайке
Путин тепло поздравил россиян с Днем отца
Москвичка напилась и сбрасывала из окна «капитошки» на прохожих
Девушка осталась с долгами после того, как отец переписал на нее фирму
В Финляндии высмеяли Стубба за резкую смену риторики о России
Тоннель между Россией и США не оставит шансов Евротоннелю
Исполнителя хита «Молодая» похоронили в Израиле
Рыбин и Сенчукова написали сыну памятку на случай смерти
В Швеции призвали Запад перейти в режим войны
Дмитриев назвал идею тоннеля между США и Россией вирусной
«Искандеры» сожгли Patriot, прилеты по ТЭЦ: удары по Украине 19 октября
Дальше
Самое популярное
Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября
Россия

Отчаяние ВСУ и новые вылазки в Россию: новости СВО к вечеру 17 октября

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых
Общество

Всплыла странная деталь, которая может пролить свет на поиск Усольцевых

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше
Общество

Посадите в октябре — весной весь сад в мини-розочках. Морозы им не страшны — клумба расцветет на 2 недели раньше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.