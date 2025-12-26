Зеленский сообщил новые детали выборов на Украине Зеленский заявил, что законодательные инициативы по выборам уже наработаны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке нормативной базы для проведения выборов и референдума в условиях продолжающихся боевых действий. Как передает «Страна.ua», лидер республики отметил, что соответствующие законодательные инициативы уже наработаны.

Уже наработаны законодательные инициативы для проведения выборов и референдума во время боевых действий, — сказал глава государства.

Ранее представитель президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не имеют информации о том, насколько высказывания советника украинского президента Михаила Подоляка соответствуют официальной позиции Киева. Именно так пресс-секретарь лидер РФ отреагировал на слова украинского чиновника об отсутствии у страны денег на организацию выборов.

До этого спикер Верховной рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о создании специальной рабочей группы. Ее задачей станет организация проведения президентских выборов в условиях продолжающихся боевых действий. В состав этой группы войдут представители всех парламентских партий и фракций, а также члены Центральной избирательной комиссии.