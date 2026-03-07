Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 марта 2026 в 09:49

В Екатеринбурге накрыли вейп-магазин с нелегальной продукцией на миллионы

В Екатеринбурге изъяли вейпы и жижи без маркировки на шесть млн рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Из двух екатеринбургских вейпшопов сети «Парящий медведь» изъяли нелегальной продукции почти на шесть млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев. На всех товарах была обнаружена поддельная или некорректная маркировка. Это позволяет возбудить уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Рейды прошли в двух точках: на пересечении улиц Гагарина и Малышева и на улице Вайнера. На Вайнера уже изымали продукцию в 2025 году. Тогда полицейские изъяли свыше 1500 флаконов с жидкостями и 500 вейпов. Правоохранители проверят информацию о продаже товаров несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае была пресечена нелегальная схема сбыта вейпов. Полиция выявила факт закупки и хранения крупной партии немаркированных одноразовых электронных сигарет с целью перепродажи. В магазине обнаружено и изъято пять тыс. единиц продукции на сумму около 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.

Екатеринбург
вейпы
продукция
электронные сигареты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нефтяной танкер поплатился за игнорирование сигналов со стороны КСИР
Россиянам рассказали, как пожаловаться на лечение по ОМС
Посла Кубы спросили о возможном вторжении США на остров
Стало известно, сколько мужчины тратят на подарок к 8 Марта
Россиянам раскрыли причины отказа в кредитных каникулах
Россиянина оштрафовали за картинку 12-летней давности
Иран нанес новый мощный удар по Иракскому Курдистану
Москвичи ринулись в теплицы ради тюльпанов по 40 рублей
Российские экспаты в ОАЭ побежали скупать виллы в Азии
«На годы вперед»: Дмитриев оценил ущерб ЕС от роста цен на энергоресурсы
В Орловской области раскрыли масштабы разрушений после нападения ВСУ
Губернатор раскрыл подробности атаки ВСУ на Рязанскую область
Россиян предупредили об опасности транзита через Шри-Ланку
В Екатеринбурге накрыли вейп-магазин с нелегальной продукцией на миллионы
Синоптик назвал дату прихода весны
Около 20 пассажирских самолетов не могут приземлиться в Дубае
Азербайджан завершил эвакуацию генконсульства из иранского Тебриза
Промышленные здания получили повреждения от атаки ВСУ
На Западе раскрыли одно решение, из-за которого Зеленский впал в ярость
Россиянин пострадал при падении обломков БПЛА
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.