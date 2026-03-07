В Екатеринбурге накрыли вейп-магазин с нелегальной продукцией на миллионы В Екатеринбурге изъяли вейпы и жижи без маркировки на шесть млн рублей

Из двух екатеринбургских вейпшопов сети «Парящий медведь» изъяли нелегальной продукции почти на шесть млн рублей, сообщил в своем Telegram-канале член Общественной палаты Свердловской области Дмитрий Чукреев. На всех товарах была обнаружена поддельная или некорректная маркировка. Это позволяет возбудить уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ.

Рейды прошли в двух точках: на пересечении улиц Гагарина и Малышева и на улице Вайнера. На Вайнера уже изымали продукцию в 2025 году. Тогда полицейские изъяли свыше 1500 флаконов с жидкостями и 500 вейпов. Правоохранители проверят информацию о продаже товаров несовершеннолетним.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае была пресечена нелегальная схема сбыта вейпов. Полиция выявила факт закупки и хранения крупной партии немаркированных одноразовых электронных сигарет с целью перепродажи. В магазине обнаружено и изъято пять тыс. единиц продукции на сумму около 10 млн рублей. Возбуждено уголовное дело, подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.