21 февраля 2026 в 09:15

Новейшие БПЛА представили в России перед 23 Февраля

Ростех представил восемь типов новейших беспилотников

Фото: t.me/rostecru*
В преддверии Дня защитника Отечества Ростех представил восемь типов новейших беспилотных летательных аппаратов различного назначения, сообщили в пресс-службе госкорпорации. Особое внимание было уделено моделям с вертикальным взлетом. На выставке были представлены образцы экипировки, мототехника, боеприпасы, средства противодействия БПЛА и другие изделия, общее количество которых превысило 140.

С учетом специфики спецоперации, которую называют «войной дронов», отдельный акцент мы сделали на БПЛА — демонстрируем восемь новейших образцов. Представлены аппараты совершенно разных конструкций — самолетные, с вертикальным взлетом, квадрокоптеры, мультикоптеры, как с электрическими двигателями, так и с моторами внутреннего сгорания. Это разработки нашего концерна «Калашников», холдинга «Росэл», других предприятий — либо уже серийные образцы, либо готовящиеся к серийному производству, — рассказал гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

Ранее российская армия пополнила парк защищенными от БПЛА топливозаправщиками. Новые машины АТЗ-8-4320 и АТЗ-7,5-5557 оснащены бронезащитой и средствами противодействия дронам. Также введены автоцистерны АЦ-17-65115 для перевозки двух видов топлива и АЦ-14-63501 с самозатягивающимся материалом, предотвращающим утечки.

