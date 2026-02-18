Google назвала дату релиза новой версии Android

Конференция I/O, на которой корпорация Google традиционно представляет новую версию своей операционной системы Android, состоится 19–20 мая, сообщили в пресс-службе компании. Мероприятие пройдет в Маунтин-Вью в Калифорнии.

Присоединяйтесь к нам 19–20 мая, чтобы послушать выступления в прямом эфире, сессии и многое другое, — говорится в заявлении.

Предполагается, что на конференции Google представит не только Android 17, но также новые продукты. Кроме того, ожидается выступление спикеров и отчеты о «прорывах в области искусственного интеллекта».

Ранее появилась информация, что более 40% смартфонов под управлением Android оказались уязвимы для новых атак из-за отсутствия обновлений. Выяснилось, что актуальная операционная система Android 16 установлена лишь на 7,5% устройств. Только четыре системы — Android 15, Android 14, Android 13 и Android 12 — остаются актуальными для Google. Однако только 58% Android-устройств получают обновления с новыми функциями и улучшениями безопасности.