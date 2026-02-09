Миллиарды смартфонов на Android назвали опасными

Более 40% Android-смартфонов уязвимы для новых атак из-за отсутствия обновлений, передает Forbes. Оказалось, что актуальная операционная система Android 16 установлена лишь на 7,5% устройств.

По информации издания, только четыре системы — Android 15, Android 14, Android 13 и Android 12 — остаются актуальными для Google. Однако только 58% Android-устройств получают обновления с новыми функциями и улучшениями безопасности.

Эксперты советуют установить на смартфон Android 13 или выше, если он работает на Android 12 и более старых версиях операционной системы. По мнению специалистов, Android 13 является обязательным минимумом для смартфонов в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в смартфонах на платформе Android появилась новая функция — маркировка неотложных звонков. Звонящий может отметить вызов специальным значком «срочно». Это позволит получателю звонка понять, что разговор требует быстрого ответа. Также сообщение о причине звонка будет отображаться в истории звонков, что может служить напоминанием о необходимости перезвонить.