Российские военнослужащие за последние сутки нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры, используемой в интересах украинской армии, сообщили в Минобороны РФ. Также поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 146 районах. Вместе с этим нанесен удар по местам хранения и производства боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения российской армии освободили населенный пункт Дробышево на территории Донецкой Народной Республики. По данным военного ведомства, в операции участвовали бойцы Западной группировки войск.

До этого стало известно, что в районе населенного пункта Андреевка Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины понесла катастрофические потери. В российских силовых структурах проинформировали, что подразделение более не способно выполнять боевые задачи и фактически утратило свою целостность.