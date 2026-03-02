Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 12:11

Российские военные обратили в прах объект критической инфраструктуры ВСУ

Минобороны: ВС России ударили по используемой ВСУ энергетической инфраструктуре

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Российские военнослужащие за последние сутки нанесли серию ударов по объектам энергетической инфраструктуры, используемой в интересах украинской армии, сообщили в Минобороны РФ. Также поражены пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников в 146 районах. Вместе с этим нанесен удар по местам хранения и производства боеприпасов.

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, — сказано в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило, что подразделения российской армии освободили населенный пункт Дробышево на территории Донецкой Народной Республики. По данным военного ведомства, в операции участвовали бойцы Западной группировки войск.

До этого стало известно, что в районе населенного пункта Андреевка Сумской области 158-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины понесла катастрофические потери. В российских силовых структурах проинформировали, что подразделение более не способно выполнять боевые задачи и фактически утратило свою целостность.

ВСУ
ВС РФ
энергетика
удары
