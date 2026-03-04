Зимняя Олимпиада — 2026
Российский эксперт предрек европейским странам борьбу за СПГ летом

Энергетик Пикин: летом Европа попытается запастись огромными объемами газа

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
Летом европейские страны будут пытаться закачать как можно больше газа в хранилища, заявил ИС «Вести» директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин. Он отметил, что важную роль здесь будет играть СПГ. Он напомнил, что цены на газ выросли из-за эскалации на Ближнем Востоке, а запасы топлива на континенте стремительно истощаются.

Самое главное — летом европейцам потребуется закачать рекордные, наверное, за всю историю, объемы газа, — сказал Пикин.

Ранее экономист Сергей Кауфман заявил, что страны Азии пострадают от остановки экспорта сжиженного природного газа из Катара. По его словам, среди них Китай, Южная Корея, Индия, Япония и Пакистан, которые потребляют более 80% сжиженного газа.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Китай оказывает давление на чиновников из Ирана, чтобы те не провоцировали действия, которые нарушат экспорт газа или других энергоносителей из Катара через Ормузский пролив. Как сказано в материале, Пекин является одним из главных покупателей иранской нефти, поддерживая экономику государства.

