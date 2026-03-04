Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 11:59

В Петербурге запретили продавать бензин несовершеннолетним

Власти Петербурга запретили продажу бензина несовершеннолетним

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Петербурге запретили продавать бензин несовершеннолетним, сообщила пресс-служба городской администрации. Распоряжение, подписанное губернатором города Александром Бегловым, будет действовать до конца года. Отмечается, что мера направлена на снижения рисков, связанных с использованием горючих материалов в деструктивных целях

На период с 9 марта по 31 декабря 2026 года на всех автозаправочных станциях, расположенных на территории Петербурга, вводится запрет на отпуск нефтепродуктов в любую тару лицам, не достигшим совершеннолетия, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила, что в Москве 16-летний студент колледжа поджег колонку на АЗС и скрылся, но сотрудники МВД его задержали. По ее словам, инцидент произошел на Люблинской улице.

До этого сообщалось, что двух подростков приговорили к 6,5 и 7 годам по уголовному делу о поджогах леса в Забайкалье по указанию куратора с Украины. Как передает пресс-служба региональной прокуратуры, несовершеннолетние будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

Россия
Санкт-Петербург
Александр Беглов
бензин
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова сравнила преступления Киева в отношении детей с наследием Эпштейна
Депутат ГД Бурляев заявил о важности возвращения кино в госсобственность
Политолог объяснил, почему лидеры ЕС не одобряют операцию Трампа в Иране
Песков назвал невозможными переговоры по ядерной стабильности без Европы
Песков раскрыл, просил ли ЕС энергоресурсы на фоне ситуации в Иране
«Важнейшее ведомство»: Путин оценит эффективность МВД
Беспилотник атаковал нефтяной завод Saudi Aramco в Саудовской Аравии
Песков назвал тему, которую Сийярто обсудит с Путиным в Кремле
«Изрядная доля правды»: Песков согласился с Макроном по важному вопросу
Песков уличил Киев в шантаже Венгрии и Словакии
Названа опасность новых американских дронов, которые атаковали Донецк
Сомнолог ответила, помогут ли носки быстрее уснуть
«Урок ждунам»: глава Крыма о задержании пособника Украины
Три человека стали жертвами аварии со снегоуборщиком
Взрыв произошел у нефтяного танкера у берегов ОАЭ
«Механизм продуман»: политолог указал на предусмотрительность Ирана
В МИД России предупредили о ядерной угрозе со стороны НАТО
Китайский перевозчик пошел на крайние меры из-за войны в Персидском заливе
Юрист раскрыл последствия использования чужого Wi-Fi
Вяльбе объяснила провал российских лыжников на Олимпиаде
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.