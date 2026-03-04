В Петербурге запретили продавать бензин несовершеннолетним, сообщила пресс-служба городской администрации. Распоряжение, подписанное губернатором города Александром Бегловым, будет действовать до конца года. Отмечается, что мера направлена на снижения рисков, связанных с использованием горючих материалов в деструктивных целях

На период с 9 марта по 31 декабря 2026 года на всех автозаправочных станциях, расположенных на территории Петербурга, вводится запрет на отпуск нефтепродуктов в любую тару лицам, не достигшим совершеннолетия, — говорится в сообщении.

Ранее представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк заявила, что в Москве 16-летний студент колледжа поджег колонку на АЗС и скрылся, но сотрудники МВД его задержали. По ее словам, инцидент произошел на Люблинской улице.

До этого сообщалось, что двух подростков приговорили к 6,5 и 7 годам по уголовному делу о поджогах леса в Забайкалье по указанию куратора с Украины. Как передает пресс-служба региональной прокуратуры, несовершеннолетние будут отбывать наказание в воспитательной колонии.