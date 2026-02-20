Зимняя Олимпиада — 2026
20 февраля 2026 в 09:21

Суд вынес приговор поджегшим лес в Забайкалье подросткам

Поджигавших лес в Забайкалье подростков приговорили к 6,5 и 7 годам колонии

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Двух подростков приговорили к 6,5 и 7 годам по уголовному делу о поджогах леса в Забайкалье по указанию куратора с Украины, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, несовершеннолетние будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимых виновными и назначил одному шесть лет и шесть месяцев, а второму — семь лет и пять дней лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, а также конфисковал сотовый телефон, использовавшийся при совершении преступления, — сказано в сообщении.

Подросткам за совершение теракта было обещано денежное вознаграждение, но они его не получили. Инцидент произошел в июне 2025 года.

Ранее сообщалось, что дату оглашения приговора фигурантам дела о теракте в «Крокус Сити Холле» могут назначить уже 2 марта. Как уточнил один из участников судебного процесса, объявление даты ожидается после того, как подсудимые выступят с последним словом.

