Суд вынес приговор поджегшим лес в Забайкалье подросткам

Двух подростков приговорили к 6,5 и 7 годам по уголовному делу о поджогах леса в Забайкалье по указанию куратора с Украины, передает пресс-служба региональной прокуратуры. По данным ведомства, несовершеннолетние будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

С учетом мнения государственного обвинителя суд признал подсудимых виновными и назначил одному шесть лет и шесть месяцев, а второму — семь лет и пять дней лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии, а также конфисковал сотовый телефон, использовавшийся при совершении преступления, — сказано в сообщении.

Подросткам за совершение теракта было обещано денежное вознаграждение, но они его не получили. Инцидент произошел в июне 2025 года.

