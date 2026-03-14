Дибров вышел в свет с известным нутрициологом Дибров появился на церемонии «Виктория» в сопровождении коуча Гусевой

Российский телеведущий Дмитрий Дибров приехал на церемонию вручения премии «Виктория» в сопровождении нутрициолога и коуча Екатерины Гусевой, передает корреспондент NEWS.ru с премии «Виктория». На вопрос о том, не бывшая ли супруга артиста Полина Диброва их познакомила, телеведущий не стал отвечать и поспешно удалился вместе со своей спутницей.

Она выросла на моих передачах, — сказал Дибров.

Ранее певица Кети Топурия на премии «Виктория» заявила, что публика не сильно расстроится из-за отсутствия на крупных мероприятиях Аллы Пугачевой и Кристины Орбакайте. По ее словам, эти артистки уже не так любимы народом, как раньше.

Кроме того, народный артист России Григорий Лепс выразил готовность к творческому союзу с молодым исполнителем Ваней Дмитриенко. Певец уточнил, что совместная работа возможна в случае создания подходящего музыкального материала.

Также также он сообщил, что не испытывает переживаний из-за разрыва с моделью Авророй Кибой. С иронией отвечая на вопрос о сердечных делах, артист заметил, что у него «чуть-чуть ниже все свободно».