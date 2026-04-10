Психолог объяснил, почему россияне перестали обращаться к коучам

Спрос на коучей в России упал в связи с тем, что люди потеряли доверие к этим специалистам, а также начали бережнее относиться к деньгам, заявил MIR24.TV бизнес-тренер и психолог Артем Ступак. По его словам, в бизнесе тоже стали серьезнее относиться к тратам на развитие персонала.

Рынок перенасытился и перегрелся. Когда каждый второй блогер стал «сертифицированным коучем ICF» после трех- или пятимесячного курса, доверие к таким специалистам существенно снизилось. Люди просто устали от одинаковых воронок продаж, бесплатных вебинаров «с дожимом» и обещаний «кратного роста дохода за полторы недели», — высказался Ступак.

Помимо этого, аудитория коучей повзрослела — люди научились отличать психотерапию от коучинга, обучение от мотивационного шоу, профессионала от самозванца. Это привело к «очищению рынка». По словам эксперта, множество специалистов, «продающих воздух», потеряли клиентов. Настоящие профессионалы при этом продолжили активно работать. По мнению психолога, произошел естественный отбор и развитие сферы коучинга.

Ранее Ступак заявил, что психолог должен иметь релевантное образование, опыт и хорошую репутацию. Он отметил, что при выборе специалиста необходимо обратить внимание на рейтинг учебного заведения, в котором был получен диплом.