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11 июня 2026 в 12:24

Психолог дала советы, как провести отпуск с пользой для души

Психолог Егоренко: каждый день отпуска стоит начинать с небольшой медитации

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Каждый день отпуска важно начинать с небольшой медитации — важно акцентировать внимание на своих ощущениях и на деталях из окружающего мира, посоветовала в беседе с KP.RU психолог Татьяна Егоренко. Например, можно выполнять упражнение «Окно в мир». В течение двух минут нужно стоять у открытого окна и обращать внимание на запахи, движущиеся объекты и звуки. Этот метод помогает привести мысли в порядок и расслабиться.

Продолжать «гнаться за идеальным» даже в отпуске — это то, что в психологии называется гедонистической адаптацией. Чем больше мы требуем от отдыха, тем меньше он нас восстанавливает. Летом эффект, так сказать, нарастает. Соцсети и реклама транслируют «правильный» отпуск — идеальные закаты, безупречные тела. Мозг считывает это как задачу, мол, ты должен радоваться по расписанию и продуктивно расслабляться. В итоге наши дофаминовые рецепторы притупляются, и даже действительно красивый и хороший день кажется «недостаточно ярким, — объяснила Егоренко.

По ее мнению, во время отпуска важно переключаться с задач и результатов на интересные ситуации и события. Не нужно ставить перед собой много целей, важно быть в моменте. Психолог порекомендовала меньше сидеть в соцсетях и мессенджерах. Эксперт добавила, что акцент на своей реальной жизни и ее принятие позволят расслабиться и ощутить простые радости.

Ранее психолог Милана Орехова сообщила, что поводом для беспокойства должны стать такие симптомы, как раздражительность, тревога, бессонница, потеря интереса к привычным занятиям, ощущение перегрузки, апатия или резкие перепады настроения, если они сохраняются дольше двух недель. Это состояние она назвала летней депрессией.

Общество
психологи
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отдых
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