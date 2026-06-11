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11 июня 2026 в 12:26

Овчинский: в Лефортове возводят дом по проекту «Московские кварталы»

Владислав Овчинский Владислав Овчинский Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы
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В районе Лефортово Юго-Восточного административного округа возводят жилой дом, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский. Здание строят в рамках проекта «Московские кварталы».

В рамках проекта «Московские кварталы» возводят новостройку по адресу: Шепелюгинский переулок, владение 7. Общая площадь дома составит около 14,5 тыс. квадратных метров. В здании запроектированы 198 квартир жилой площадью почти 10 тыс. квадратных метров. Сейчас идет устройство фасада и внутренних инженерных сетей, а также проводятся отделочные работы. Новостройка появится в спокойном, но развитом районе. Рядом с домом находятся школы, детские сады, спортивные объекты и большой торговый центр, — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики города Москвы.

Первый этаж останется нежилым — в нем будут созданы помещения, оборудованные для объектов инфраструктуры в шаговой доступности. В будущем там смогут расположиться востребованные у жителей сервис, в том числе аптеки, кофейни и магазины. Две секции жилого дома будут разной этажности. Кроме того, новостройка получил сертифицированную систему навесного вентилируемого фасада для лучшей тепло- и звукоизоляции. Фасады облицуют керамогранитными плитами. Цветовую основу составят благородные оттенки коричневого абрикоса и матового белого, а дополнительными акцентами станут металлокассеты урбанистического сланцево-серого цвета.

Городской проект «Московские кварталы» был запущен в конце мая 2025 года. Это комфортные квартиры для продажи в современных жилых комплексах, которые возводятся одновременно с созданием качественной городской инфраструктуры. Город контролирует все этапы, вплоть до передачи под заселение. Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее Овчинский сообщил, что в Северо-Восточном округе Москвы возвели жилой дом в рамках проекта «Московские кварталы». Общая площадь новостройки составила более 8,8 тыс. квадратных метров.

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