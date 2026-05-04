История Друзя с совой на корпоративе получила продолжение

Информация о том, что знаток телевизионной игры «Что? Где? Когда?» Александр Друзь может лишиться звания магистра из-за якобы допущенного нарушения правил на частном мероприятии, не соответствует действительности, сообщили Lenta.ru в пресс-службе телекомпании «Игра-ТВ». В четверг, 30 апреля, появилась информация, что Друзь может лишиться статуса магистра. Поводом, как утверждал Telegram-канал Mash, стала хрустальная сова, появившаяся на одном из корпоративов.

На ваш запрос сообщаем, что упомянутая информация об Александре Друзе не является достоверной, — сказал собеседник.

Ранее журналисты писали, что знатоку якобы уже выносили предупреждение и штраф после проведения выездной игры, на которой повторялась атмосфера телепроекта. В материале говорилось, что тогда заказчики опубликовали материалы в соцсетях, которые дошли до правообладателей. В итоге, как писал канал, Друзь изменил формат корпоративов и теперь проводит «Интеллектуальную игру» без прямых отсылок к «Что? Где? Когда?». Он заверил, что строго следит за форматом и регламентом, потому что с 2017 года правила «ЧГК» ужесточились.