День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 мая 2026 в 17:30

Аналитик назвал возможный ответ на соучастие ЕС в атаках БПЛА на Россию

Аналитик Артамонов призвал пресекать удары БПЛА ВСУ ударами на дальних рубежах

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Подписывайтесь на нас в MAX

Если «нейтральные» страны Европы пропускают беспилотники ВСУ для атак на Россию, значит, ВС РФ имеют право противостоять налетам без оглядки на эти государства, выразил мнение в беседе с NEWS.ru профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов. По его словам, в таком случае можно было бы рассмотреть возможность нанесения ударов по объектам на дальних рубежах, с которых исходит угроза.

Если через территории формально нейтральных стран беспрепятственно пролетают террористические беспилотники ВСУ, потому что эти страны не в состоянии обеспечить безопасность и пропускают их, значит, мы будем заниматься этой проблемой за них. В таком случае можно было бы рассмотреть возможность ударов по объектам на дальних подходах, откуда идут угрозы, — сказал Артамонов.

Эксперт напомнил, что Министерство обороны РФ ранее опубликовало список предприятий в Европе, которые производят беспилотники для Украины. Он считает, что и эти объекты могли бы стать целями для ударов российской армии.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Вооруженные силы Украины могут запускать дроны для атак на Москву с расстояния в 100 километров. По его словам, беспилотникам практически невозможно преодолеть несколько областей и противовоздушное кольцо столицы, чтобы долететь до цели с прежних позиций.

Европа
БПЛА
ВСУ
Россия
Дмитрий Горин
Д. Горин
Елена Васильченко
Е. Васильченко
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Завтра вы меня возненавидите»: мать зарубила дочь и уехала в спецлечебницу
Москалькова рассказала, как ООН оценила опыт России в работе с беженцами
Известная актриса из клипа «Девочка-война» погибла под колесами байкера
Окружение Мбаппе заступилось за футболиста
Политолог ответил, кто может заставить Зеленского уйти в отставку
Захарова объяснила, в каком состоянии оказались переговоры по Ирану
Гладков сообщил о еще одной трагичной смерти в результате удара ВСУ
Названы главные ловушки при покупке залоговой недвижимости у банка
Винный эксперт и опасный доминант: как БДСМ-сессия обернулась смертью
Президент Румынии исключил досрочные выборы после отставки кабмина
В МИД раскрыли, как Запад отнесся к идеям РФ по стратегической стабильности
Байкер сбил известную в сообществе мотоциклистов блогершу
Полиция на Урале бездействует после избиения соседями отца незрячих девочек
Политолог объяснил, к чему приведет выход Армении из ЕАЭС
Трагически ушедшую звезду КВН Рыбалко похоронили в Сочи
Раскрыто, сколько человек попали в больницу после атаки ВСУ на Чебоксары
«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ
Турция презентовала гиперзвуковую ракету Yildirimhan
Власти России выразили обеспокоенность содействием Японии Украине
Иноагент Лазарева заявила, что ее трое детей хотят вернуться в Россию
Дальше
Самое популярное
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Культура

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.