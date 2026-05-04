Аналитик назвал возможный ответ на соучастие ЕС в атаках БПЛА на Россию

Если «нейтральные» страны Европы пропускают беспилотники ВСУ для атак на Россию, значит, ВС РФ имеют право противостоять налетам без оглядки на эти государства, выразил мнение в беседе с NEWS.ru профессор Дипакадемии МИД России Александр Артамонов. По его словам, в таком случае можно было бы рассмотреть возможность нанесения ударов по объектам на дальних рубежах, с которых исходит угроза.

Если через территории формально нейтральных стран беспрепятственно пролетают террористические беспилотники ВСУ, потому что эти страны не в состоянии обеспечить безопасность и пропускают их, значит, мы будем заниматься этой проблемой за них. В таком случае можно было бы рассмотреть возможность ударов по объектам на дальних подходах, откуда идут угрозы, — сказал Артамонов.

Эксперт напомнил, что Министерство обороны РФ ранее опубликовало список предприятий в Европе, которые производят беспилотники для Украины. Он считает, что и эти объекты могли бы стать целями для ударов российской армии.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил, что Вооруженные силы Украины могут запускать дроны для атак на Москву с расстояния в 100 километров. По его словам, беспилотникам практически невозможно преодолеть несколько областей и противовоздушное кольцо столицы, чтобы долететь до цели с прежних позиций.