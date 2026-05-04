Названы артисты, которые не хотят быть на параде Победы в Москве

Названы артисты, которые не хотят быть на параде Победы в Москве

Пока украинский лидер Владимир Зеленский угрожает ударом по параду Победы в Москве 9 мая, в столице планируют праздничные мероприятия. Однако далеко не все российские артисты поддерживают идею проведения концертов и шествий. Кто из звезд против 9 Мая и не хочет быть на параде Победы?

Кто из артистов примет участие в концертах

4 мая в рамках концерта «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце выступают Пелагея, SHAMAN, Александр Маршал, Александр Буйнов, Хабиб, Виктория Дайнеко, NILETTO, Зара, Loc-Dog, Джанго и Миша Марвин.

В программе прозвучат знаменитые хиты военных лет — «Смуглянка», «Темная ночь», «Катюша», «Синий платочек» и «Священная война».

А 6 мая в зале «Зарядье» запланирован концерт, посвященный 81-й годовщине Победы, с участием Российского национального оркестра. В Музее Победы ожидается концерт «Помнит сердце, не забудет никогда!» с участием Александра Балуева, Алексея Кравченко, Бориса Галкина и Екатерины Гусевой. Центральное мероприятие в Государственном Кремлевском дворце — концерт «Великой Победе посвящается» — завершит программу.

Кого не позвали на парад Победы

Однако, по данным СМИ, ряд артистов по разным причинам не появятся на официальных мероприятиях в Москве. Кто-то из них уже давно живет за границей и внесен в реестр иностранных агентов, кто-то публично критиковал проведение парада и заявлял о нежелании быть на торжественных мероприятиях 9 Мая.

Дмитрий Назаров Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Актер Дмитрий Назаров, известный по сериалу «Кухня», сейчас проживает во Франции. Он охарактеризовал парад как «бессмысленный спектакль бессилия и запретов». В своем стихотворении «Репетиция парада» он задавался вопросом: «Парад чего? Парад бессилья? Запретов и оград?» В одном из своих интервью артист назвал 9 Мая «мракобесием».

Жесткую позицию занимает актер Павел Майков, звезда сериала «Бригада». Он опубликовал видео, в котором призвал россиян «заткнуться и не голосить песни» 9 Мая. Майков неоднократно осуждал трату народных денег на проведение парада, который он назвал «пуканьем вверх» и «бряцанием оружием».

Актер Максим Виторган пошел еще дальше, предложив переименовать День Победы в «День тишины». По его словам, «нам нечего праздновать», а праздничные мероприятия напоминают ему «детский утренник с плясками и танчиками».

Примерно той же логики придерживается и телеведущий Михаил Ширвиндт. В своем Telegram-канале он назвал 9 Мая не торжественной датой, а днем памяти о событиях, которые унесли миллионы жизней. Ему странно проводить бравурные парады с танками и авиацией в день, который должен быть днем тишины.

Кого из звезд внесли в «черный список»

В негласном «черном списке» звезд, которых не позовут на парад Победы, немало тех, кто еще недавно находился в первом эшелоне российской эстрады.

Покинувшая Россию актриса Чулпан Хаматова однажды призналась, что «ненавидит Великую Отечественную войну», потому что для нее это боль, кровь и страдание и она не может гордиться этим.

Рэпер Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), переехавший в Израиль, заявил, что в современных реалиях нам «просто нечем гордиться», чем вызвал волну критики.

Алишер Моргенштерн Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

О неуместности использования военной символики в политических целях заявил и лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Похожей позиции придерживается и лидер «Аквариума» Борис Гребенщиков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который считает войну пустой тратой человеческих ресурсов и в настоящее время проживает в Лондоне.

В этот список тех, кого точно не пригласят на парад Победы в Москве, входят также комик Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), певицы Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), Монеточка (Елизавета Гырдымова, внесена Минюстом РФ в список иноагентов), лидер группы «Ногу свело!» Максим Покровский (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и солист группы «Би-2» Лева (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Читайте также:

Составлен список стран, которые возмущает парад Победы в Москве 9 мая

«СВО закончится в Лондоне»: озвучено последнее пророчество Жириновского

Составлен список стран, которые могут быть на параде Победы в Москве 9 мая

«Балтийский блицкриг»: рассекречен жуткий сценарий войны России с НАТО