14 апреля 2026 в 14:15

«Балтийский блицкриг»: рассекречен жуткий сценарий войны России с НАТО

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Пока политики говорят о мире, в штабах НАТО уже несколько месяцев отыгрывают сценарий, который инсайдеры называют «Балтийский блицкриг». На какую дату Запад прогнозирует столкновение с Россией?

Что такое «Балтийский блицкриг»

Обнародование плана НАТО под условным названием «Балтийский блицкриг» уже облетело западные военные форумы и аналитические каналы. Он не имеет ничего общего с «гибридной войной» или кибератаками. Речь идет о классическом броске танковых колонн, высадке десанта и первых боях на улицах европейских городов, которые могут перерасти в ядерный конфликт.

Сценарий столкновения России с НАТО сейчас просчитывают в Брюсселе, Берлине и Вашингтоне и даже прогнозируют предполагаемые даты его начала. Согласно прогнозам западных СМИ, конфликт может начаться в Сувалкском коридоре — приграничном участке между Литвой и Польшей шириной примерно 100 км.

На западе он граничит с Калининградской областью, а на востоке — с Белоруссией. Именно в этом регионе военнослужащие из Литвы, Польши, США и Великобритании проводят учения с 2017 года.

Тревожные даты: 2028–2030 годы

В 2024 году глава бундесвера генерал Карстен Бройер в интервью BBC заявил, что Россия производит сотни танков в год, наращивая военную мощь до «колоссальных масштабов», и к 2029 году накопит достаточно сил для возможного столкновения со странами Балтии. По его прогнозу, РФ уже создает для этого военные структуры и накапливает резервы.

В ноябре 2025 года министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung подтвердил эти оценки, заявив, что военные эксперты и спецслужбы ожидают готовности России к столкновению с восточным флангом НАТО к 2029 году. Он отметил, что некоторые аналитики называют и более ранний срок — 2028 год.

Генсек НАТО Марк Рютте в беседе с BBC в том же году также предупредил о возможности столкновения России со странами Альянса «в ближайшие пять лет», то есть примерно к 2030 году. Он призвал готовиться к войне «масштаба, который вынесли наши бабушки и дедушки».

Германия готовится к мобилизации

Жуткие прогнозы европейских аналитиков подтолкнули Европу к реальным действиям. По данным The Wall Street Journal, Германия приступила к реализации секретного плана мобилизации 800 тысяч военнослужащих и гражданского персонала на случай столкновения России и НАТО. 1200-страничный документ под названием «Оперативный план „Германия“» (OPLAN) подробно расписывает логистику — какие порты, дороги и узлы связи будут задействованы для переброски войск на восточный фланг. При этом немецкие генералы называют его «планом по предотвращению войны через демонстрацию готовности».

В тоже время литовский Центр ведения войны нового поколения смоделировал военный конфликт России и страны Балтии, назвав его «Литовский сценарий». В игре-симуляции участвовали бывшие высокопоставленные военные, включая американских генералов Филипа Бридлава и Бена Ходжеса. Участники пришли к выводу, что столкновение может произойти в 2027 году.

Похожую военную игру в 2026 году смоделировало немецкое издание Die Welt совместно с Центром военных игр Гельмутского университета бундесвера. В ходе эксперимента Россия «достигла большинства своих целей» в Прибалтике всего за несколько дней. Этот сценарий разворачивается в конце 2026 года.

Причин для паники нет

Разведка Дании (FE) в феврале 2025 года выпустила доклад, где говорится, что, если конфликт на Украине замрет, к 2030 году страны Европы могут вступить в конфликт с Россией.

А исследование Гарвардского центра Белфера, посвященное прогнозам о возможном столкновении России с НАТО, насчитало 35 экспертных прогнозов о том, что конфликт может начаться в период с 2028 по 2030 год.

При этом эстонская разведка (EFIS) в своем отчете за 2026 год прямо заявила, что причин для паники нет: «Россия не намерена предпринимать военную атаку на Эстонию или любое другое государство НАТО в 2026 году, и, вероятно, мы придем к аналогичному выводу и в следующем году».

Ирина Дроздова
