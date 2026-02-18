Зимняя Олимпиада — 2026
«Европа в панике»: сбылись пророчества Владимира Путина 20-летней давности

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/FOTODOM/Global Look Press
20 лет назад президент России Владимир Путин на трибуне в Мюнхене фактически написал сценарий сегодняшнего дня. Тогда его назвали «глашатаем холодной войны», а сегодня слова российского лидера цитируют канцлер Германии и президент Франции. Что он предсказал для Европы и мира?

Сбывшийся прогноз о США

В 2007 году, когда глобальный порядок еще выстраивался вокруг единственного центра силы, Владимир Путин заявил, что такая конструкция не просто несправедлива — она ведет в тупик. Российский президент предупреждал, что доминирование одного государства неизбежно порождает дисбаланс, а попытки игнорировать интересы других стран оборачиваются гонкой вооружений и ростом ядерных угроз.

Тогда его слова восприняли как вызов. Однако сегодня хорватское издание Advance констатирует: «центр мировой экономики сместился за пределы Запада». БРИКС перестал быть абстрактной идеей и превратился в самостоятельный экономический полюс. Китай утвердился в роли глобального игрока, без участия которого не решаются ключевые вопросы. Как отмечается в публикации, «в 2007 году Владимир Путин описал мир ближайшего будущего. И можно сказать, что он во многом был прав».

Сбывшийся прогноз о НАТО

Еще один тезис мюнхенской речи касался продвижения альянса НАТО на восток. Владимир Путин называл это «серьезным фактором, снижающим уровень взаимного доверия». В то время к этим словам не прислушались. Прошло 20 лет — и сегодня геополитическая реальность подтвердила правоту российского лидера. Расширение НАТО не укрепило безопасность в Европе, а, напротив, создало новые линии разлома, о чем сейчас все чаще говорят уже сами европейцы.

Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности Президент России Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Сбывшийся прогноз о Европе

Но самым удивительным оказалось то, как изменилась риторика западных лидеров. В 2007 году Владимир Путин настаивал, что Европа должна взять на себя большую ответственность за собственную безопасность и перестать полагаться исключительно на Соединенные Штаты. Тогда это воспринималось как попытка рассорить союзников.

Сегодня канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон открыто заявляют о необходимости снижать зависимость от США в оборонной сфере. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер вторит им на Мюнхенской конференции: «Мы должны взять на себя основную ответственность».

Хорватское издание Advance обращает внимание на главный парадокс текущего момента: Европа в панике, а европейские лидеры, сами того не замечая, воспроизводят тезисы, которые Путин озвучил 20 лет назад.

«Если сопоставить эту речь с современными реалиями, то становится понятно, насколько европейская позиция внешне изменилась и приблизилась к тому, что он говорил», — пишет издание.

Ирина Дроздова
И. Дроздова
