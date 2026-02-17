Многие прогнозы президента России Владимира Путина, которые он дал во время знаменитой речи на Мюнхенской конференции в 2007 году, сбылись, написало хорватское издание Advance. Журналисты указали, что европейская позиция лишь сейчас приблизилась к некоторым взглядам российского лидера.

В 2007 году Владимир Путин описал мир ближайшего будущего. С точки зрения нашего 2026 года, это в значительной степени именно тот мир, — говорится в статье.

Ранее турецкие СМИ написали, что Европа сегодня сталкивается с трудностями, о рисках которых Владимир Путин предупреждал европейских лидеров еще в 2007 году на Мюнхенской конференции. Тогда Путин подверг жесткой критике концепцию однополярного мира, высказался против расширения НАТО и планов размещения в Восточной Европе элементов американской системы ПРО.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что Финляндия вступила в НАТО, рассчитывая получить часть территории России, однако в итоге столкнулась с серьезными проблемами, которые в дальнейшем будут только нарастать. Он также напомнил, что финны получали от Москвы дешевые природные ресурсы и инвестиции, а теперь им приходится «доедать то, что своровали».