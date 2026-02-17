Песков назвал «корпоративным вопросом» поставки нефти в Венгрию Песков: вопрос поставок нефти в Венгрию обсуждается на уровне компаний

Вопрос поставок российской нефти в Венгрию пока остается в плоскости корпоративных отношений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Сейчас, в условиях созданных Украиной препятствий, альтернативный маршрут может пройти через Хорватию, передает РИА Новости.

Ну это, разумеется, вопрос, который обсуждается на корпоративном уровне. Компании, которые обеспечивают поставки, имеют контрактные обязательства, — отметил Песков.

В Кремле также указали на энергетический шантаж со стороны Украины. Песков подчеркнул, что Москва продолжает контактировать с европейскими покупателями нефти, однако поставки осложнены из-за позиции Киева.

Ранее Венгрия и Словакия обратились к Хорватии. Поводом стали перебои с прокачкой нефти через украинский участок трубопровода. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пояснил, что без альтернативных маршрутов поставок под угрозой оказалась энергобезопасность сразу двух стран.

До этого пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле полностью согласны с утверждением премьер-министра Словакии Роберта Фицо о превращении нефти в предмет шантажа. Сложности с поставками начались после отказа Венгрии поддерживать вступление Украины в Евросоюз.