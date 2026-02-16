Две страны обратились к Хорватии с просьбой по российской нефти

Две страны обратились к Хорватии с просьбой по российской нефти Сийярто: Венгрия и Словакия просят Хорватию разрешить транспортировку нефти РФ

Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой открыть Адриатический трубопровод для поставок российской нефти. Причиной стала блокада транзита по «Дружбе» со стороны Украины, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своих социальных сетях.

Сийярто направил совместное письмо министру экономики Хорватии вместе со словацкой коллегой. Он напомнил, что ЕС ранее сделал для двух стран исключение из санкционного режима, разрешив закупки российской нефти. Теперь Будапешт ожидает, что Загреб не будет, подобно Киеву, создавать политические препятствия.

Безопасность энергоснабжения любой страны, включая нашу страну, не может быть идеологической проблемой. Поэтому мы ожидаем, что Хорватия — в отличие от Украины — не будет ставить под угрозу безопасность поставок нефти в Венгрию и Словакию по политическим причинам, — добавил глава МИД.

Украина, по словам венгерского министра, блокирует прокачку, чтобы повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии 12 апреля. Технические неполадки на станции Броды уже устранены, однако транзит не возобновлен.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вскрыл скрытые махинации Европейского союза. По его словам, это произошло при поддержке Республиканской партии США.