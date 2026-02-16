Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 01:03

Две страны обратились к Хорватии с просьбой по российской нефти

Сийярто: Венгрия и Словакия просят Хорватию разрешить транспортировку нефти РФ

Цистерны с нефтью Цистерны с нефтью Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Будапешт и Братислава обратились к Загребу с просьбой открыть Адриатический трубопровод для поставок российской нефти. Причиной стала блокада транзита по «Дружбе» со стороны Украины, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в своих социальных сетях.

Сийярто направил совместное письмо министру экономики Хорватии вместе со словацкой коллегой. Он напомнил, что ЕС ранее сделал для двух стран исключение из санкционного режима, разрешив закупки российской нефти. Теперь Будапешт ожидает, что Загреб не будет, подобно Киеву, создавать политические препятствия.

Безопасность энергоснабжения любой страны, включая нашу страну, не может быть идеологической проблемой. Поэтому мы ожидаем, что Хорватия — в отличие от Украины — не будет ставить под угрозу безопасность поставок нефти в Венгрию и Словакию по политическим причинам, — добавил глава МИД.

Украина, по словам венгерского министра, блокирует прокачку, чтобы повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии 12 апреля. Технические неполадки на станции Броды уже устранены, однако транзит не возобновлен.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вскрыл скрытые махинации Европейского союза. По его словам, это произошло при поддержке Республиканской партии США.

Венгрия
Словакия
Хорватия
нефть
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фигурантам дела о теракте в «Крокусе» могут дать максимальное наказание
Развод с миллиардером, мнение об СВО, критика: как живет актриса Хлынина
Роспотребнадзор оценил готовность Петербурга к диагностике оспы обезьян
Российский боец в одиночку предотвратил гибель целого подразделения
Две страны обратились к Хорватии с просьбой по российской нефти
«От тьмы к свету»: в Венгрии разоблачили тайные манипуляции стран ЕС
Запуск европейского завода по производству снарядов для Украины отложили
«Хромая утка»: конфуз Макрона в Мюнхене показал раскол между Францией и ФРГ
Сборной Норвегии придется выступать на Олимпиаде в усеченном составе
Клинтон дала оценку решению США не продлевать ДСНВ
Массированный обстрел Белгорода: повреждения энергетики, пострадавшие
Вице-премьер Чехии сделал Хиллари Клинтон «очень несчастной»
Разногласия по санкциям привели к отставке замглавы Минфина США
Силы ПВО подрезали «крылья» 49 украинским беспилотникам
Случаи в Москве и Петербурге: угрожает ли оспа обезьян РФ, смертельна ли
Американец устроил кровавую расправу над украинкой и ее парнем
Украинский военный устроил стрельбу по сотрудникам ТЦ
«Мясник и убийца»: новый комбриг ВСУ «утилизирует» собственных солдат
Сирийские военные заняли оставленную США военную базу
Израильские ультраортодоксы напали на женщин — солдат ЦАХАЛ
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.