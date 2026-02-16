Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 00:55

«От тьмы к свету»: в Венгрии разоблачили тайные манипуляции стран ЕС

Дмитриев: Орбан и республиканцы разоблачили тайные манипуляции стран Евросоюза

Фото: IMAGO/Dmitry Rukhlenko/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вскрыл скрытые махинации Европейского союза, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X. По его словам, это произошло при поддержке Республиканской партии США.

Тайные и злонамеренные манипуляции ЕС разоблачены Республиканской партией США и премьер-министром Виктором Орбаном. От тьмы к свету, — написал Дмитриев.

Поводом для заявления стал пост Орбана в соцсети Х, в котором он обвинил Брюссель во вмешательстве в выборы по всей Европе. Венгерский лидер не впервые критикует ЕС за попытки влиять на внутреннюю политику суверенных государств.

Дмитриев поддержал позицию Орбана, указав на системные проблемы в управлении Евросоюзом и его стремление к контролю над национальными правительствами. Кроме того, лидер Венгрии в очередной раз выступил против санкционной политики Брюсселя и военной помощи Киеву.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал оскорбление в адрес Орбана со стороны президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, публичное хамство против тех, кто здраво смотрит на конфликт на Украине, является проявлением агонии.

Кирилл Дмитриев
Виктор Орбан
Венгрия
Евросоюз
