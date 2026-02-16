«От тьмы к свету»: в Венгрии разоблачили тайные манипуляции стран ЕС Дмитриев: Орбан и республиканцы разоблачили тайные манипуляции стран Евросоюза

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан вскрыл скрытые махинации Европейского союза, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X. По его словам, это произошло при поддержке Республиканской партии США.

Тайные и злонамеренные манипуляции ЕС разоблачены Республиканской партией США и премьер-министром Виктором Орбаном. От тьмы к свету, — написал Дмитриев.

Поводом для заявления стал пост Орбана в соцсети Х, в котором он обвинил Брюссель во вмешательстве в выборы по всей Европе. Венгерский лидер не впервые критикует ЕС за попытки влиять на внутреннюю политику суверенных государств.

Дмитриев поддержал позицию Орбана, указав на системные проблемы в управлении Евросоюзом и его стремление к контролю над национальными правительствами. Кроме того, лидер Венгрии в очередной раз выступил против санкционной политики Брюсселя и военной помощи Киеву.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий раскритиковал оскорбление в адрес Орбана со стороны президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, публичное хамство против тех, кто здраво смотрит на конфликт на Украине, является проявлением агонии.