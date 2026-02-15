Публичное хамство президента Украины Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и всех, кто здраво смотрит на конфликт на Украине, является проявлением агонии, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По словам лидера ЛДПР, обратный отсчет для украинского главы начался, и европейская поддержка не изменит ситуацию на поле боя.

Зеленский не раз вел себя как «моська, лающая на слона». Его публичное хамство всем, кто здраво смотрит на конфликт на Украине — проявление агонии. <…> Победа России неизбежна в любом случае. Такие политики, как Орбан, прекрасно это осознают и не хотят из кармана собственных граждан поддерживать неонацистов, — сказал он.

Ранее президент Украины во время речи на Мюнхенской конференции допустил резкие и неуважительные высказывания в адрес премьер-министра Венгрии. В частности, он высказался о физической форме Орбана. По словам украинского лидера, премьеру следовало бы думать не о том, как «отрастить свой живот», а об увеличении численности армии.