В Кремле объяснили, почему Европе стало сложнее получать нефть из России Песков: поставки российской нефти в Европу осложнились из-за позиции Украины

Москва продолжает контактировать с европейскими покупателями нефти, однако поставки осложнены из-за позиции Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые передает РИА Новости, украинская сторона не пропускает транзит.

Мы в контакте с покупателями, но здесь ситуация осложняется позицией Украины, — отметил он.

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии 15 февраля. Поводом стали перебои с прокачкой нефти через украинский участок трубопровода. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пояснил, что без альтернативных маршрутов поставок под угрозой оказалась энергобезопасность сразу двух стран.

Министр экономики Хорватии Анте Шушняр тем временем сообщил о готовности помочь Венгрии и Словакии с поставками российской нефти после получения их просьбы. По его словам, Загреб не намерен допустить сбоев в снабжении Центральной Европы, но обещает действовать строго в рамках санкционного законодательства ЕС и США.

До этого пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Кремле полностью согласны с утверждением премьер-министра Словакии Роберта Фицо о превращении нефти в предмет шантажа из-за отказа Венгрии поддерживать вступление Украины в Евросоюз.