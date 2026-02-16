Зимняя Олимпиада — 2026
16 февраля 2026 в 18:15

В Хорватии ответили на просьбу Венгрии и Словакии по российской нефти

В Хорватии заявили о готовности помочь Венгрии и Словакии с поставками нефти

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Хорватия готова помочь Венгрии и Словакии с поставками российской нефти после того, как Украина остановила транзит по трубопроводу «Дружба», заявил министр экономики страны Анте Шушняр в соцсети X. По его словам, Загреб не намерен допустить сбоев в снабжении Центральной Европы, но обещает действовать строго в рамках санкционного законодательства ЕС и США.

Хорватия не допустит, чтобы поставки топлива в Центральную Европу оказались под угрозой. Мы готовы помочь справиться с острой проблемой, — подчеркнул Шушняр.

Венгрия и Словакия обратились к Хорватии 15 февраля. Поводом стали перебои с прокачкой нефти через украинский участок трубопровода. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пояснил, что без альтернативных маршрутов поставок под угрозой оказалась энергобезопасность сразу двух стран.

Украина, по словам венгерского министра, блокирует прокачку, чтобы повлиять на исход парламентских выборов в Венгрии, которые пройдут 12 апреля. Политик отметил, что технические неполадки на станции Броды уже устранены, однако транзит до сих пор не возобновлен.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле полностью согласны с утверждением премьера Словакии Роберта Фицо о превращении нефти в предмет шантажа из-за отказа Венгрии поддерживать вступление Украины в ЕС.

В Хорватии ответили на просьбу Венгрии и Словакии по российской нефти
