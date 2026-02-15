Зимняя Олимпиада — 2026
В Турции признали, что Путин предсказал судьбу Европы почти 20 лет назад

dikGazete: Путин предупреждал Европу о проблемах еще в 2007 году

Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности Владимир Путин во время выступления на 43-й Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости
Европа сегодня сталкивается с трудностями, о рисках которых президент России Владимир Путин предупреждал европейских лидеров еще в 2007 году на Мюнхенской конференции, пишет dikGazete. Тогда Путин подверг жесткой критике концепцию однополярного мира, высказался против расширения НАТО и планов размещения в Восточной Европе элементов американской системы ПРО.

Как ни парадоксально, сигналы Путина, которые в 2007 году не воспринимали всерьез, сегодня стали главными пунктами повестки дня для Европы. Безопасность, сдерживание, коллективная оборона. Все это запоздалые отголоски предупреждений, прозвучавших тогда в Мюнхене, — сказано в публикации.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин выразил мнение, что Финляндия вступила в НАТО, рассчитывая получить часть территории России, однако в итоге столкнулась с серьезными проблемами, которые в дальнейшем будут только нарастать. Он также напомнил, что финны получали от Москвы дешевые природные ресурсы и инвестиции, а теперь им приходится «доедать то, что своровали».

