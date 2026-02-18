Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 12:31

В МИД указали на несоответствие целей и тематики Мюнхенской конференции

Захарова: Мюнхенская конференция утратила роль диалоговой площадки

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Мюнхенская конференция по безопасности теряет статус диалоговой площадки для обсуждения актуальных проблем, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что нынешняя конференция не соответствует заявленной тематике и не решает глобальные вопросы безопасности, передает корреспондент NEWS.ru.

Речь идет о Мюнхенской конференции как бы по вопросам политики безопасности, так она называется, но название давно не соответствует заявленной тематике. Это была 62-я конференция, то есть вроде как бы с историей, проходила она 13–15 февраля в Германии, но, вы знаете, мне кажется, можно с уверенностью сказать, что подтверждается тенденция, связанная с утратой Мюнхенской конференцией статуса диалоговой площадки для серьезных дискуссий по проблемам, с которыми сталкивается мир, — отметила Захарова.

Ранее директор аналитического центра Вольфганг Мюнхау заявил, что выступление госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции означало, что Вашингтон окончательно оставил Европу решать свои проблемы в одиночку. Эксперт обратил внимание на парадоксальную реакцию европейцев, которые похлопали политику, чья риторика, по сути, отправляет их «к черту».

По данным Berliner Zeitung, прошедшая в Мюнхене конференция показала, что Европа стремительно теряет позиции на внешнеполитической арене. В это время Россия вместе с другими державами формирует новый мировой порядок. Авторы пришли к выводу, что планы западных политиков по изоляции России провалились и дали обратный эффект — лишь укрепили ее позиции на Востоке.

