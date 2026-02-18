Мюнхенская конференция по безопасности теряет статус диалоговой площадки для обсуждения актуальных проблем, заявила на брифинге представитель МИД России Мария Захарова. Она подчеркнула, что нынешняя конференция не соответствует заявленной тематике и не решает глобальные вопросы безопасности, передает корреспондент NEWS.ru.

Речь идет о Мюнхенской конференции как бы по вопросам политики безопасности, так она называется, но название давно не соответствует заявленной тематике. Это была 62-я конференция, то есть вроде как бы с историей, проходила она 13–15 февраля в Германии, но, вы знаете, мне кажется, можно с уверенностью сказать, что подтверждается тенденция, связанная с утратой Мюнхенской конференцией статуса диалоговой площадки для серьезных дискуссий по проблемам, с которыми сталкивается мир, — отметила Захарова.

Ранее директор аналитического центра Вольфганг Мюнхау заявил, что выступление госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции означало, что Вашингтон окончательно оставил Европу решать свои проблемы в одиночку. Эксперт обратил внимание на парадоксальную реакцию европейцев, которые похлопали политику, чья риторика, по сути, отправляет их «к черту».

По данным Berliner Zeitung, прошедшая в Мюнхене конференция показала, что Европа стремительно теряет позиции на внешнеполитической арене. В это время Россия вместе с другими державами формирует новый мировой порядок. Авторы пришли к выводу, что планы западных политиков по изоляции России провалились и дали обратный эффект — лишь укрепили ее позиции на Востоке.